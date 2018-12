Credeq realiza sua 1ª Olimpíada esportiva

Pacientes e colaboradores do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), participam da 1ª Olimpiada de Integração da unidade. O evento esportivo, que é realizado tanto pela Gerência quanto pela Supervisão Multiprofissional, objetiva a confraternização de todos os seus participantes.

As competições acontecem entre os dias 10 e 15 de dezembro. A abertura do torneio será realizada na segunda-feira (10/12), às 8 horas. O certame contará com cinco modalidades individuais (duatlon – natação e corrida, peteca, tênis de mesa, xadrez e truco) e seis categorias coletivas (futebol, voleibol, corrida de revezamento, natação de revezamento, peteca, queimada). Neste último modelo esportivo, as pacientes poderão participar de voleibol e queimada. Durante a semana serão 34 horas de esporte (ler quadro abaixo).

As disputas acontecerão nos períodos matutino (entre 8 e 11 horas) e vespertino (entre 14h30 e 18 horas). De acordo com o supervisor multiprofissional, Olimpio Teodoro, o esporte trabalha o bem-estar das pessoas e facilita a inclusão psicossocial entre os participantes. A afirmação é validada pelo gerente multiprofissional, Marcus Túlio Klein, que por sua vez salienta que a prática esportiva é capa de ensina, e por vezes restabelecer, a autoconfiança e automaticamente um melhor empenho para própria recuperação do paciente.