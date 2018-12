Delegado Adriano Sousa Costa assume presidência do Sindepol nesta sexta-feira, 7

O delegado Adriano Sousa Costa será empossado, nesta sexta-feira (7), presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol) para o biênio 2018-2020. A solenidade será realizada às 19 horas, na Maison Florency, mesmo local onde, na sequência, ocorrerá a confraternização anual da categoria.

Formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Adriano possui ainda outras três pós-graduações. É professor, autor de quatro obras jurídicas publicadas e membro da Academia Goiana de Direito. É Delegado de Polícia de Classe Especial e doutorando em Ciências Políticas na Universidade de Brasília (UnB).

O novo presidente do Sindepol foi eleito em chapa única no dia 13 de novembro com 174 votos. Ele era titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) e deixou a Especializada no último dia 20 para assumir a presidência do Sindicato.

Sua gestão à frente da DERFRVA foi marcada, principalmente, pela expressiva redução no índice de furtos e roubos de veículos na Capital, chegando a uma queda próxima a 80%. “Quando falamos em combate à criminalidade, sempre há aquela ideia de que violência se combate com violência. Na verdade, violência se combate com inteligência. Somos prova disso. A fórmula para o sucesso começa com a escolha de uma equipe perfeita e agradeço a cada um pelo esforço, a nossa coletividade mostra nossa força”, disse ele em recente homenagem recebida na Assembleia Legislativa.

O vice-presidente na chapa “Mérito e Progresso”, encabeçada por Adriano Sousa Costa, será o delegado Webert Leonardo Lopes da Silva Santos, da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor; e o secretário geral, o delegado Thiago Damasceno Ribeiro, titular da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH).

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sindepol