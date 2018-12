Editora lança ‘Pai-Nosso’, obra única e inédita do Papa Francisco

Livro precioso e mundialmente aguardado, Pai-nosso, lançamento da editora Planeta, apresenta reflexões inéditas sobre a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos. Na obra, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, ilumina o Pai-nosso, verso por verso, em resposta às questões do Pe. Marco Pozza, teólogo e capelão da prisão de Pádua, realizadas durante uma entrevista transmitida por uma TV italiana no mês de outubro de 2017.

Oração que engloba todas as outras, o Pai-nosso tem forte relevância na vida do pontífice e ressoa em diversos períodos de sua vida, a missão apostólica e suas preocupações e esperanças com os homens e mulheres de hoje. “Seria fácil rezar a um Deus que tem somente um filho e esse filho sou eu. Em vez disso, saber que o pai é “nosso” talvez nos faça sentir um pouco menos solitário nos momentos difíceis, e também nos momentos mais tranquilos”, afirma o Papa.

Cada capítulo da obra traz palavras do Papa Francisco pronunciadas durante as Audiências Gerais das Quartas ou do Ângelus, solenidades que aprofundam e desenvolvem temas cruciais como paternidade, graça, perdão e maldade. “Para nós, o Pai-Nosso é uma herança. Mas não basta herdá-lo, devo reconquistá-lo para poder dizer que o possuo”, aconselha.

Ao final do livro, Pe. Marco Pozza leva o pai-nosso para dentro do cárcere, e ouve as palavras de dois de seus paroquianos que descrevem a dor que permeia suas existências e suas esperanças de misericórdia.

Ficha Técnica

‘Pai-Nosso’

Papa Francisco e Marco Pozza

Tradução: João Carlos Almeida SJC

144 páginas

R$ 42,90