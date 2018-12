MP apura notificação para atualização cadastral de imóveis expedida pela Prefeitura de Goiânia

O promotor de Justiça Gescé Cruvinel, da 59ª Promotoria de Goiânia, com atribuição em matéria tributária, expediu ofício nesta semana à Secretaria Municipal de Finanças, solicitando informações sobre a notificação que está sendo enviada aos contribuintes da capital dando prazo para que eles façam a atualização cadastral de seus imóveis. Segundo o documento enviado aos proprietários, a data-limite para realização dessa atualização no site da Prefeitura vai até o dia 20 deste mês.

A medida adotada pelo Município causou polêmica, tanto pela forma adotada para a notificação como pelo alerta feito por vereadores e advogados de que, com a atualização, a Prefeitura pretende confirmar alterações feitas nas propriedades que viabilizem utilizar, no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o valor integral dos imóveis, sem o uso dos chamados deflatores, que são limitadores do valor e que reduzem o imposto final a ser pago.

Os questionamentos sobre o tema levaram ao registro de uma notícia de fato no MP-GO, que foi distribuída para a 59ª Promotoria. Buscando obter mais dados sobre o assunto, o promotor determinou a expedição do ofício à secretaria solicitando informações. Além disso, ele participará, na próxima segunda-feira (10/12), de audiência pública que tratará do tema na Câmara Municipal de Goiânia.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MP-GO