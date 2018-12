Polícia desarticula quadrilha especializada em ataques a carros-fortes e agências bancárias

Operação integrada das polícias Civil e Militar resultou na desarticulação de uma associação criminosa especializada em ataques a carros-fortes e agências bancárias. Cinco suspeitos reagiram à abordagem com violência e acabaram mortos. Um sexto membro do grupo conseguiu fugir. A ação foi realizada na zona rural de Brasilândia de Minas, no Noroeste de Minas Gerais. Detalhes da operação foram apresentados nesta última quinta-feira, dia 06.

De acordo com as investigações, o grupo é responsável por diversos crimes em Goiás, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em Ipameri, em maio deste ano. Na época, três suspeitos foram detidos e, desde então, a quadrilha passou a ser investigada. Eles também são suspeitos de envolvimento no ataque a um carro-forte em Cristalina, em novembro.

Com o grupo, foram apreendidos cinco fuzis, pistolas, mais de mil munições, colete à prova de balas e rádios de comunicação. “Os suspeitos atuavam na linha de frente e faziam abordagem direta aos alvos”, explicou o delegado Samuel Moura, do Grupo Antirroubos a Bancos (GAB) da Polícia Civil.

O delegado também relatou que os policiais tentaram negociar a rendição da quadrilha, mas os suspeitos tinham alto poder de fogo e reagiram. “Um sexto homem estava no local e conseguiu fugir. Era um dos líderes do bando e já estamos em busca dele. Perdeu todos os comparsas e armas. Dificilmente, conseguirá fazer qualquer ação criminosa”, destacou Samuel Moura. Segundo o comandante das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), tenente-coronel Durvalino Câmara dos Santos Júnior, a quadrilha era conhecida por agir com extrema violência. “O armamento apreendido demonstra o grau de violência e poder de fogo. Mas, felizmente, desarticulamos o grupo todo”, disse.