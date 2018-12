Série retrata as dificuldades do cinema brasileiro de baixo orçamento

O canal Prime Box Brazil estreia no dia 10, segunda-feira, às 21h, a série documental de 13 episódios ‘Cine Barato’. Dirigida pelo cineasta Álvaro Andrade, a produção acompanha a jornada do cinema brasileiro contemporâneo de baixo orçamento. Revela como são produzidos, onde podem ser vistos e os desafios que os produtores enfrentam no limite da falta de dinheiro para pagar contas.

A série ‘Cine Barato’ foi filmada durante visitas a sets de filmagens à margem dos principais polos de cinema do país, em festivais de cinema, produtoras e ilhas de edição. Apresenta uma série de entrevistas com cineastas de gerações diversificadas para abordar temas como leis de incentivo, relação entre profissionalismo e amadorismo, direitos autorais, cinemas feitos na periferia e interior do país, relação entre trash e o punk e a importância do audiovisual indígena.

Assim como a realidade dos personagens retratados, a série ‘Cine Barato’ foi produzida com baixo orçamento. “A série não tem um formato definido, por isso tivemos de encontrar soluções para problemas específicos. Cada episódio foi uma aventura diferente, produzido por uma equipe pequena, mas talentosa. Alguns entrevistados vieram a trabalhar na produção e eu também acabei me tornando personagem”, conta o diretor Álvaro Andrade. Ele acrescenta: “No fim, o maior acerto acabou sendo a escolha dessas pessoas. São artistas de muito talento e conhecimento nos temas abordados. A série acabou virando um grande debate sobre orçamento, cinema e sobrevivência, realizada com total liberdade, improviso e amor pelo cinema”.