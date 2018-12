Baldy busca verba federal para cobrir lacuna deixada por Goiás na Frente

Em seu último mês como ministro das Cidades, o goiano Alexandre Baldy afirma que concentrará esforços na captação de recursos para cobrir a lacuna que provavelmente será deixada pelo programa estadual Goiás na Frente na obra de conclusão da avenida Leste Oeste, na Capital.

O governo do Estado havia se comprometido a repassar R$ 35 milhões para o projeto, mas o fim do mandato de José Eliton (PSDB) e os acenos contraditórios do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) cercaram de incertezas o cumprimento do acordo.

“Estamos dialogando com a prefeitura de Goiânia para poder participar com a totalidade dos recursos (R$ 115 milhões). Com o acordo, o convênio com o programa Goiás na Frente poderia ser descartado”, disse Baldy após dar palestra na Capital no último sábado.

O cronograma do prefeito Iris Rezende (MDB) prevê a conclusão da obra no segundo semestre de 2020. A proposta inicial consistia na partição igualitária dos custos entre estado e município, mas com a entrada da União e o encarecimento do projeto, o valor inicial de R$ 70 milhões subiu.

A avenida passará pelo local onde hoje está o estacionamento da Câmara Municipal de Goiânia, no Centro. Faltam 8 km para serem construídos. Há previsão de intervenções para revitalizar a Praça do Trabalhador, na região da rua 44.