Bate-papo online dá dicas de como lidar com gastos de fim de ano e fazer o 13º render mais

Quem nunca se perdeu nas compras de Natal e Réveillon e outras despesas desse período ou mesmo torrou seu 13º salário, sem ao menos poupar um pouco de dindin para uso futuro? Passa ano e entra ano, as histórias se repetem e delas pouco aprendemos, né? Foi pensando nisso que o Woop Sicredi a conta digital da instituição financeira cooperativa decidiu promover na terça-feira, dia 12 de dezembro, das 11h às 11h40, um bate-papo todo dedicado às dicas de como lidar com gastos extras de fim de ano e fazer o 13º salário render mais.

Chamado de Webinar, o bate-papo online é transmitido ao vivo e usuários ou não do Woop Sicredi podem enviar perguntas e interagir com os apresentadores e convidados. Na edição de 12 de dezembro, a conversa será mediada por Diego Rocha, especialista de Educação Financeira do Woop Sicredi e ótimo comunicador devido ao fácil trato em traduzir o financês para woopers e demais pessoas que, cada vez mais, curtem o chat. Uma outra edição do Webinar está prevista para 18 de dezembro, com o tema Cooperativismo.

O Webinar é transmitido pela ferramenta Zoom. Qualquer pessoa pode participar do bate-papo, assistindo pelo site do Zoom (https://zoom.us/) ou baixando gratuitamente o aplicativo (zoom.us) no smartphone ou tablete, nas lojas da Apple Store ou Play Store. Antes, porém, é preciso fazer o cadastro no site Conecta https://conecta.woopsicredi.com/s/) hub de colaboração e conteúdo da conta digital do Sicredi, no qual especialistas dão dicas sobre assuntos como o cuidado com o nosso “rico dinheirinho, cooperativismo e carreira e aguardar o e-mail de validação. Depois, é só fazer o login na página do evento e confirmar a presença.

Para quem já possui cadastro no site Conecta, basta fazer o login na página do evento e confirmar presença. E para quem já é usuário do Woop Sicredi, no pilar do aplicativo, basta procurar a palavra Coop e acessar a agenda do Webinar.

O Woop Sicredi foi desenvolvido para quem opta pelos benefícios de uma instituição financeira cooperativa, mas dá preferência às facilidades do ambiente digital. Pela natureza do modelo, o cooperativismo de crédito tende a ganhar cada vez mais adeptos em um momento em que a escolha pela empresa com a qual o cliente quer se relacionar passa pelo match entre seus propósitos. O Sicredi é uma instituição formada por pessoas que buscam, por meio da cooperação, uma melhor administração de seus recursos financeiros e, de quebra, geram benefícios às comunidades das quais fazem parte.

Ao aderir ao Woop Sicredi, o usuário tona-se associado de uma cooperativa de crédito do Sicredi e pode participar de assembleias nas quais acontecem as decisões estratégicas e da distribuição dos resultados. Assim como no caso dos atuais associados da instituição financeira cooperativa, os usuários do Woop Sicredi têm, ao mesmo tempo, o papel de associados e de donos do negócio.