Regulação de vagas pelo SUS é tema de Workshop, em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde realiza no dia 11 de dezembro, terça-feira, a partir das 8 horas, o 1° Workshop de Regulação em Saúde . O objetivo é debater o papel das gestões públicas e todos os processos e fluxos do sistema regulador de vagas de internação, cirurgias, consultas e exames.

Três temas básicos vão nortear as apresentações: Regulação em Saúde e suas dimensões, que abordará o papel do Estado e Municípios, Complexos Reguladores: organização e relações, que abordará os processos de trabalho e Judicialização e Equidade, que discutirá as causas e consequências das ações judiciais no processo de regulação de vagas.

A programação prevê 11 palestras, 3 debates e uma conferência que abordará o tema “Vaga Zero”, prevista pelo Ministério da Saúde. O workshop terá a presença de profissionais de Goiás , São Paulo e Bahia.

O Workshop tem como público-alvo os gestores em saúde da Capital e interior, médicos, enfermeiros e demais profissionais da área de saúde, membros do judiciário e estudantes de graduação e pós-graduação.

Serviço

I WORKSHOP DE REGULAÇÃO EM SAÚDE DA SMS GOIÂNIA

Data: 11 de dezembro de 2018, terça-feira.

Hora: 8h às 17h

Local: Auditório da Área IV da PUC Goiás- Praça Universitária