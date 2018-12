Solidariedade sinaliza apoio ao governo eleito

Em um gesto de sinalização em torno de um governo suprapartidário, o governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) esteve na manhã desta segunda-feira (10/12) na sede do Solidariedade em Goiânia para receber o apoio do partido e apresentar seus projetos para melhorar a situação fiscal de Goiás. Ronaldo Caiado foi recepcionado pelo presidente estadual da sigla, Armando Vergílio, pelo deputado federal Lucas Vergílio, e pelo deputado estadual eleito Amilton Filho.

“Vamos construir em Goiás um sentimento político de que é a hora de colocarmos a casa em ordem. E para isso precisamos da presença dos representantes de Goiás na Assembleia Legislativa e também no Congresso. Vamos buscar as bancadas estadual e federal para debater os principais temas do Estado, em um gesto suprapartidário e sabendo reconhecer a cada um deles a importância de cada um no processo”, assegurou.

Ronaldo Caiado chegou à sede do Solidariedade acompanhado do senador Wilder Morais (Democratas) e também do ex-deputado Samuel Belchior (MDB) e contou aos jornalistas que fez questão do encontro por reconhecer o trabalho da sigla em prol do Estado.

“Tão logo iniciamos uma conversa em Brasília fiz questão absoluta de estar aqui para falar do apoio do Solidariedade, que conta hoje com parlamentares na Assembleia Legislativa e no Congresso. Sabemos o quanto é importante estarmos junto com o partido para avançarmos em nossos projetos e resgatarmos Goiás da condição difícil em que se encontra hoje do ponto de vista fiscal”, falou.

Armando Vergílio contou que esteve com o governador em Brasília na semana passada e que ficou surpreso com o gesto de hoje. “O governador nos surpreende com esse gesto de grandeza nos fazendo uma visita. Ouvimos uma explanação dele a respeito do que pretende já logo de início como governador empreender para fazer um bom governo e o Solidariedade torce muito para que o governador tenha êxito”, afirmou.

O presidente da sigla também demonstrou confiança no trabalho que será feito pelo governador eleito. “Tenho convicção de que está montando uma equipe excelente. Sabemos dos desafios que ele tem pela frente mas tenho certeza que, pela experiência de tantos e tantos anos na vida pública, todos eles serão vencidos”, assegurou.

Sobre a posição do partido na Assembleia, Armando Vergílio garantiu que será de buscar ajudar nas soluções para o Estado. “Os projetos que visem realmente solucionar os graves problemas que o Estado passa terão o apoio do Solidariedade”, afirmou, negando qualquer intenção da sigla em participar da composição do governo.

O deputado federal Lucas Vergílio também elogiou a postura de Ronaldo Caiado diante da sigla. “O governador Caiado fez um gesto muito simbólico já antes de assumir o governo, preocupado com os assuntos federativos e com a situação fiscal do Estado. Acredito que todo representante do Estado tem de se sensibilizar com isso. Dei a ele a garantia do meu apoio na Câmara dos Deputados para todo e qualquer assunto que vise a melhoria da condição econômica e fiscal e a busca de recursos para o Estado. O momento é ruim para vários Estados, mas Goiás vem sofrendo mais. É minha obrigação ajudar a trazer novos recursos e sanar a questão fiscal”, sublinhou.

Encontro

Questionado por jornalistas, Ronaldo Caiado confirmou o anúncio de parte do secretariado amanhã, às 11h30, e também a presença no evento que irá sancionar o projeto que tratou da reinstituição dos incentivos fiscais em Goiás. Esta última cerimônia está marcada para ocorrer no Palácio Pedro Ludovico Teixeira amanhã, às 9 horas, ao lado do governador José Eliton (PSDB).