Textos do ‘Precisava Escrever’ tornam-se peça de teatro

Os Comediantes Rafael Magalhães e Ana Clara Paim se apresentam com o stand-up “Precisava escrever – Minha vida amorosa é uma comédia”. A apresentação será na próxima terça-feira (11/12), no Teatro Goiânia com direito a duas sessões umas às 19h e a outra às 21h. O espetáculo é de produção local do Grupo Top brasil e da Cultura do Riso.

Não há quem possa negar, a vida amorosa da Aninha é mesmo uma comédia. Entre idas e vindas com o ex e novas paqueras, a garota não é muito diferente de qualquer outra mulher da sua idade, exceto pelo fato de ser amiga de Rafael Magalhães, o jovem escritor que está bombando na Internet e parece saber tudo sobre os temas que envolvem o coração feminino.

Cansada de se dar mal com as suas próprias escolhas, Aninha pede ajuda ao Rafa. Eles então fazem um pacto e a aventura começa. Um espetáculo que fala sobre o cotidiano dos casais modernos e os percalços da vida de solteiro. Imperdível.

Serviço

Precisava escrever – Minha vida amorosa é uma comédia

Local: Teatro Goiânia (Endereço: Rua 23, esq. com a, Av. Tocantins, 252 – St. Centra)

Data: Dia 11 de Dezembro

Horário: 1º sessão ás 19h e sessão extra 21h

Valores de Ingressos: R$90 inteira e R$45 meia / Lote Lancamento R$ 40,00 ( meia ) + 1kg Alimento

PONTOS DE VENDA FÍSICOS

ÓTICAS VIDA (Flamboyant , Araguaia Shop. e Setor Aeroporto ) Shopping Horário e Setor Aeroporto Horário Comercial

LEITURA (Goiânia Shopping) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

LOJAS SEALS- ( Shop.: Bougainville) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

Vendas ON LINE 24 horas: originalingressos.com

Informações: (062)4141-2270 ou culturadoriso.com

Produção Local: Grupo Topbrasil e Cultura do Riso

Classificação Indicativa: 12 anos