Estudantes de Trindade são premiados

Fabíola Rodrigues

Estudantes de Trindade e região receberam medalhas e troféus referente ao Goiás na Ponta do Lápis edição 2018. O evento foi realizado no dia 30 de novembro, na Coordenadoria de Educação, Cultura e Esporte de Trindade (Crece), no auditório professores, pais e alunos celebraram a vitória de muitos estudantes que venceram em primeiro lugar nas diferentes categorias do concurso, que é de redação, desenho, fotografia e vídeo.

O concurso Goiás na Ponta do Lápis, que é tradicionalmente realizado pela Tribuna do Planalto, excepcionalmente, este ano não teve sua edição realizada pelo jornal por questões políticas. E mesmo assim alguns escolas levaram esse belo projeto em frente, como é caso de escolas em Trindade e regiões jurisdicionadas. Os trabalhos produzidos dos estudantes foram corrigidos pelos professores e neste fim de ano os vencedores do 1º ao 3º lugar foram premiados com belas medalhas, além dos troféus.

A diretora de Núcleo Pedagógico de Educação da Crece de Trindade, Elaine Araújo, foi a protagonista para que essa premiação acontecesse. Ela acredita que este projeto é extremante importante não somente pelo fato do aluno receber uma premiação, mas para ele melhorar a escrita, habito de ler e desenvolver o senso crítico.

“Reunimos um grupo de professores e decidimos não deixar a premiação passar em branco, entregamos troféus e medalhas, pois, momentos de homenagens como esses tem um significado valioso para o estudante. Ver os alunos pegando uma medalha junto a presença dos pais é valioso. Precisamos premiar e reconhecer o trabalho do estudante”, diz Elaine Araújo.

Para os estudantes que produziram trabalhos do concurso o tema desta edição foi “Inovação como oportunidade para os jovens”, assunto extremamente relevante a ser discutido no ambiente escolar. Este foi mais um dos motivos para Elaine Araújo levar o Goiás na Ponta do Lápis até o final, premiando os alunos com medalhas e certificados.

“O tema veio de encontro com aquilo que estamos vivendo. Tivemos ótimos trabalhos realizados pela criatividade dos estudantes foi difícil selecionar os melhores, porque apresentaram altíssima qualidade”, relata.

Finalizar o concurso, para a maioria dos estudantes, é motivo de honra. Quando o aluno é reconhecido e fica em alguma das colocações de destaque isso é sinônimo de orgulho para ele. Este é o caso de Yago Teixeira, que está concluindo o 2º ano do ensino médio, no Colégio Estadual da Policia Militar Rosa Turisco de Araújo, em Anicuns. Ele ficou em primeiro lugar, na categoria paródia, fez uma bela canção inspirada em poemas romancistas.

“Esse concurso me incentivou a apaixonar ainda mais pela literatura. Me agregou mais conhecimento, quero participar dos próximos também. Gostei muito e é ótimo ser reconhecido”, expressa Yago Teixeira.

O Goiás na Ponta do Lápis há quase 15 anos vem fazendo história, marcando a vida de muitos estudantes em todo território goiano, fazendo questão de extrair, ao máximo, o talento de cada aluno. No próximo ano, a Tribuna do Planalto acredita que estará de mãos dadas como cada escola para realizar mais uma edição do concurso.

Paz na Escola

Na tarde de premiação na Coordenadoria de Educação, Cultura e Esporte de Trindade (Crece), as comemorações foram em dose dupla. Os alunos também foram premiados por terem se envolvido no projeto Paz na Escola, esse trabalho que já acontece há 20 anos em Trindade e escolas próximas ao município, este ano aconteceu de forma especial. Tradicionalmente uma bandeira branca passava nas escolas, desde o primeiro semestre, instituindo a cultura de paz, porém em 2018 a bandeira ficava uma semana em cada escola estadual e os estudantes fizeram vídeos que transmitiam sentimento de paz e igualdade. Os quatro melhores vídeos produzidos pelos alunos, representado por suas escolas, foram selecionados.

Das 43 escolas estaduais participantes, quatro tiveram os melhores vídeos criados pelos estudantes. E além das escolas selecionadas uma outra ficou como destaque, que foi o trabalho realizado por estudantes da Vila São Cottolengo, em Trindade. Professores e diretores das escolas que tiveram os vídeos vencedores, produzidos pelos estudantes, receberam placa de homenagem, que foram posteriormente levada para as escolas.