Segundo membros do TJ-GO, José Eliton contribuiu decisivamente para o aperfeiçoamento do Judiciário

Em encontro com o governador José Eliton nesta segunda-feira (10/12), os membros do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) agradeceram à “parceria institucional” e republicana da administração estadual e afirmaram que, em sua gestão, ele contribuiu decisivamente para o avanço do Judiciário. Na reunião, José Eliton recebeu o título de sócio honorífico da Asmego (Associação dos Magistrados do Estado de Goiás).

Em seus pronunciamentos, os magistrados disseram que José Eliton trabalhou para além das demandas pactuadas entre Executivo e Judiciário, superando as expectativas nos investimentos e parcerias para o aperfeiçoamento da Justiça e do acesso da população aos serviços ofertados pelo Poder. Uma postura de estadista, afirmaram, que ultrapassa suas ligações com a Justiça como integrante da advocacia do Estado.

“O governador nos disse que era preciso atender à necessidade real de atendimento e acesso à Justiça. Essa foi a resposta ao nosso pleito. José Eliton, como governador, nos ofereceu mais do que pedimos, numa demonstração de que ele sempre teve perfeito entendimento do que representa e das demandas do Poder Judiciário”, disse o presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques.

O presidente do TJ afirmou que José Eliton “fez uma gestão inovadora nos pequenos e nos grandes detalhes, em especial na relação com os três Poderes”. “O Poder Judiciário lhe será eternamente grato por essa postura, por sempre nos receber com muita cordialidade em com espírito de parceria. Lembraremos sempre dessa postura”, afirmou Gilberto Marques.

O presidente da Asmego, Wilton Müller, disse que, em nome da magistratura falava para registrar e enaltecer a figura de estadista de José Eliton. “O senhor demonstrou uma grande amizade com a magistratura, tanto que, na sua gestão, nós tivemos avanços importantíssimos na criação de novas varas do Judiciário, nos garantindo condições de igualdade com as demais carreiras do Judiciário”, disse o magistrado.

“É motivo de muita honra estarmos reunidos aqui hoje com o senhor, tanto para reconhecer a sua postura de estadista neste tempo em que esteve à frente do Poder Executivo do Estado quanto para registrar nossos agradecimentos por sua parceria, por sua preocupação com o atendimento às demandas do Judiciário”, disse Wilton Müller.

José Eliton agradeceu à “forma respeitosa e republicana que sempre pautou as relações entre Executivo e Judiciário”. O governador disse que o atendimento da oferta de jurisdição no Estado foi compromisso prioritário de sua gestão, que se encerra em 31 de dezembro. “Por diversas vezes, discutimos de forma profunda e qualificada a oferta de jurisdição, porque afinal de contas esse é objetivo final de todos nós, titulares, dos três Poderes, trabalhar para atender bem e cada vez melhor os nossos cidadãos. Esse é um princípio da nossa gestão que é partilhado pelo Poder Judiciário”, disse.