Mais de 20 mil famílias de Aparecida recebem escrituras do Programa Casa Legal

Os moradores do Bairro Colina Azul, Jardim Tiradentes e Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, receberam, nesta segunda-feira (10/12), do Governo de Goiás, por meio do Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão da Agência Goiana de Habitação (Agehab), as escrituras definitivas dos seus imóveis. O presidente da Agehab, Cleomar Dutra, representou o governador José Eliton na solenidade realizada no Jardim Tiradentes.

Ao todo, 554 famílias foram beneficiadas no dia de hoje com a regularização dos seus imóveis. A dona de casa Luiza Guedes de Paiva, moradora do Jardim Tiradentes, uma das beneficiadas, afirmou que esperou “muito por esse momento”. Ela se juntou às mais de 2.600 famílias contempladas por este programa, no atual governo, com a escritura no município de Aparecida de Goiânia.

O programa Casa Legal foi criado em 2011 e, desde de então, tem realizado sonhos e levado dignidade a milhares de goianos nos quatro cantos do estado. Atualmente, o Governo de Goiás atua para legalizar mais de 100 bairros distribuídos em mais de 50 municípios. Já foram entregues, gratuitamente, cerca de 20 mil escrituras registradas em cartório, beneficiando moradores originários ou com renda de até quatro salários mínimos, conforme determina a lei. O Casa Legal é considerado por técnicos da área como um dos melhores programas sociais do Brasil, tanto que já recebeu três prêmios nacionais.