Prefeitura lança projeto de grupos reflexivos para agressores de mulheres

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM), lançará nesta terça-feira, 11, às 16 horas, no Paço Municipal, o projeto de criação de grupos reflexivos com profissionais de diversas áreas para atuar junto a homens supostamente autores de violência doméstica e familiar. Na prática, as ações também funcionarão como medidas protetivas de urgências e também como penas alternativas a sentenças proferidas em audiências de custódia.

O Centro de Referência da Mulher Cora Coralina abrigará a equipe composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados, local onde todo o projeto será implantado e realizado com apoio entre órgãos, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

De acordo com a secretária da Mulher, Ana Carolina Sousa, o projeto é mais uma conquista aliada na luta contra a violência sofrida pelas mulheres. ‘Esperamos que com ajuda de vários profissionais, o agressor também tenha o direito de receber orientação, mudar de comportamento e repensar os atos cometidos, além da medida acabar servindo de prevenção e de segurança para elas’, destaca.

Serviço

Assunto: Lançamento do projeto de grupos reflexivos para agressores de mulheres

Dia: 11-12-2018

Hora: 16h

Local: Sexto andar do Paço Municipal