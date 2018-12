Prefeitura de Goiânia abre período de matrículas em Cmei para alunos novatos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), abre nesta quarta-feira, 12, o período de matrículas para alunos novatos nos centros municipais de Educação Infantil (Cmei). Para 2019, serão oferecidas 11.869 vagas na Educação Infantil. O número supera o do ano passado, são 3,2mil vagas a mais no nível de ensino.

A pré-matrícula online é feita por meio do endereço eletrônico www.sme.goiania.go.gov.br, na aba “Matrícula Web”, a partir das 8h. Para alunos novatos das escolas, Ensino Fundamental e Pré-escola, as matrículas estão abertas desde o último dia 6.

Para realizar o cadastro, os pais e responsáveis deverão ter em mãos os seguintes documentos: CPF do responsável e do aluno; endereço completo com CEP; nome completo da criança e da mãe; data de nascimento da criança; informar três números de telefone para contato, com DDD 62, e indicar o nome das instituições de preferência. Ao conseguir a vaga pretendida, o responsável deverá ir até a instituição no prazo de 3 dias para entregar a documentação e efetivar a matrícula.

Bolsa família

Para priorizar as famílias de baixa renda, em 2019, a SME reservará 50% das vagas disponíveis na Educação Infantil para novatos às crianças que possuem o Bolsa Família. Para isso, os pais ou responsáveis deverão informar, no ato da pré-matrícula online, o Número de Identificação Social (NIS) da criança e do próprio responsável.

Orientação

Em caso de dúvidas, os pais ou responsáveis poderão ligar nos seguintes números: 3524-7310; 3524-7302; 3524-7304; 3524-5084; 3524-5086; 3524-5089; 3524-5082 e 3524-8965. Além disso, para esclarecimentos, o atendimento presencial deverá ser feito nas instituições de ensino (escolas e Cmei) e nas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Não será feito nenhum tipo de atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Seguem endereços e telefones das cinco coordenadorias regionais:

CRE Brasil – Rua Prof. Lázaro Costa, Qd 167, Lt 10, Cidade Jardim | 3524-5681

CRE Bretas – Av. Goiás Norte, Qd 68, Lt 01, Setor Urias Magalhães | 3524-2490

CRE Central – Rua 243, esq. c/ 220, no 260, Setor Leste Universitário | 3524-1664

CRE Jarbas – Rua C 75, esq. c/ C 93, Qd 192, Setor Sudoeste | 35241720

CRE Thomé – Rua C 165, Qd 588, Lt 77, Setor Nova Suíça | 3524-5636

Serviço

Prefeitura de Goiânia abre período de matrículas em Cmei para alunos novatos

Data: 12/12 – Matrículas dos Cmeis e unidades conveniadas

Horário: a partir das 8h

Local: www.sme.goiania.go.gov.br

