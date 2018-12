Prefeitura realiza Censo de Recadastramento dos Servidores

A Prefeitura de Goiânia vai realizar o 1º Censo de Recadastramento Previdenciário da história da cidade, a partir de janeiro de 2019. O projeto foi anunciado pelo prefeito Iris Rezende, nesta quarta-feira, 12, em evento no 6º andar do Paço Municipal.

O Censo integra o Processo de Modernização Administrativa da Previdência Social de Goiânia e vai permitir a atualização e organização dos dados dos 38.881 servidores ativos e inativos vinculados à administração municipal. As informações serão armazenadas de forma digital no novo sistema de tecnologia que a prefeitura está implantando no Instituto de Previdência.

Segundo o prefeito Iris Rezende, o recadastramento dos servidores é um avanço para o funcionalismo porque quando se tem informações corretas e bem organizadas há mais segurança e celeridade no atendimento público. “Com o Censo de Recadastramento e sistema de tecnologia, que vai permitir o gerenciamento digital de dados e a integração de informações com os órgãos de controle, vamos reduzir o tempo de concessão dos benefícios e facilitar a vida dos nossos servidores, que poderão acompanhar pela internet seus dados funcionais, cadastrais e financeiros. Isso é um avanço”, comenta o prefeito.

O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, Silvio Fernandes, diz que a atualização dos dados é fundamental para se evitar falhas e fraudes. Ele diz que os dados previdenciários eram organizados de forma praticamente manual e isso provocava muitos erros e inconsistências nas informações e na tramitação dos processos.

Os servidores terão três meses, a partir de janeiro, para realizar a atualização de seus dados. A Prefeitura de Goiânia vai instalar três postos de atendimentos em pontos diferentes da cidade para facilitar o acesso do funcionalismo. Um estará no Paço Municipal, outro no Instituto de Previdência, no setor Oeste e haverá ainda um posto de atendimento itinerante, que terá sua localização alterada de acordo com a demanda dos funcionários públicos de Goiânia.

O Censo de Recadastramento Previdenciário vai englobar os servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes. O processo de coleta de informações terá três tipos de coleta de dados: o Censo Cadastral, o Censo Funcional e o Censo Financeiro.

O Censo Cadastral vai atualizar os dados pessoais dos servidores, o Censo Funcional tem foco na atualização do histórico funcional, como cargo ocupado, data de admissão, vínculos anteriores e benefícios concedidos. Já o Censo Financeiro envolve a atualização da base remuneratória de contribuição dos servidores.

O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, Silvio Fernandes, explica que uma base de dados atualizada e consistente possibilita maior eficiência na realização da Avaliação Previdenciária Atuarial, que define a política previdenciária nos Estados e municípios. Ele diz que, com base nestas informações, será possível estimar quando o segurado vai adquirir direito para aposentar, probabilidades em relação às pensões por morte, previsão do cálculo de compensação previdenciária com o INSS, entre outros.