Projeto inédito tem por objetivo reconhecer os esforços dos microempreendedores populares

No dia 12 de dezembro, serão abertas as inscrições a etapa regional do primeiro prêmio de empreendedorismo popular “Pega a Visão”. As inscrições para empreendedores de Goiás e Distrito Federal vão até o dia 7 de janeiro de 2019 e poderão ser feitas no instagram palestrante e escritor Rick Chesther, reconhecido na internet por produzir vídeos sobre empreendedorismo e motivação.

Os premiados de Goiás e Distrito Federal serão escolhidos, no dia 18 de janeiro de 2019, quando ocorrerá em Goiânia (GO) o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Popular “Pega a Visão”, idealizado por Rick Chesther.

Para o premiação nacional já foram selecionados cinco finalistas que serão votados pelo público no canal de Rick no Youtube, também a partir do dia 12 de dezembro.

Prêmio reconhece iniciativas populares

Depois do sucesso nas redes sociais, Rick decidiu criar uma premiação para reconhecer, valorizar e divulgar ações de pequenos empreendedores do Brasil, como forma de dar um suporte àqueles que trabalham em lugares e situações semelhantes às dele antes da fama.

A novidade é que Goiânia sediará o concurso nacional e terá uma etapa regional.

“O evento é inédito no Brasil e voltado a pessoas já estão empreendendo, mas que ainda carecem de conhecimento sobre organização e crescimento para alavancar seus pequenos negócios”, afirma Rick Chesther.

Sobre Rick Chesther

Mineiro de Pitangui, Rick Chesther é um dos empreendedores mais populares na internet por compartilhar um vídeo em que explicava de maneira simples e objetiva como táticas de como empreender com pouco dinheiro e como superar situações adversas. Hoje ele tem uma página com quase meio milhão de seguidores no Instragram, é autor do best seller “Pega a Visão” (Editora Buzz), garoto propaganda de entidade bancária e traz no currículo publicidades, palestras em todo o Brasil, palestras no exterior, como por exemplo Universidade de Harvard (EUA) e Paris na França.

Entre os principais temas abordados estão a área de vendas, empreendedorismo, sucesso e motivação.

Em entrevista um site gaúcho, ele conta que a carreira de vendedor começou aos 7 anos de idade e que já trabalhou em diversos ramos: “Vendi verdura, sacolé, picolé, fui camelô, vendi bijuteria, vendi fruta, vendi muita coisa, papel para embrulhar presente. Vendi o que tinha de vender naquela época.”

Para ele, a explosão do vídeo nas redes não explica todo seu sucesso. E sim os anos de dedicação e persistência: “Eu não mudei depois do vídeo da água. O que me transformou foi o que aconteceu antes do vídeo da água.”

Serviço

Inscrições Regionais “Prêmio Pega a Visão”: 12/12/18 a 07/01/19

Votação Instagram @rick_chesther

Escolha dos ganhadores: 18/01/2019