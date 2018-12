Terapia que ajuda o paciente a superar medos é tema de curso neste sábado

Será promovido, neste sábado (15), um curso sobre a terapia Access Bars, das 09 às 19 horas, no Espaço Verde Novo, que está localizado na Avenida T-15 nº 554-662, no Setor Bueno, em Goiânia. O curso será comandado pelo terapeuta Alessandro Campos, especialista nas terapias de Access Bars, Energetic Facelift, Theta Healing Advanced, Transformação Quântica da Consciência – Cura Quântica (TQC), Molecular Terminal Valence Sloughing System (MTVSS), Reiki e Regressão e Progressão de Memórias (RPM).

Campos é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem especialização em Filosofia Clínica. O terapeuta também desenvolve pesquisas nas áreas de Conscienciologia e Projeciologia, propostas pelo médico brasileiro Waldo Vieira. Campos realiza ainda estudos em Física Quântica, por meio de ferramentas e cursos de cura energética, teorias e práticas desenvolvidas por nomes como Nikola Tesla, Deepak Chopra, Amit Goswami, Rudolf Steiner, Vianna Stibal e Gary Douglas.

No curso deste sábado (15), o especialista falará sobre diversas técnicas e práticas da Access Bars, também conhecida como Barras de Access. Esse método terapêutico criado pelo psicoterapeuta Gary Douglas, dos Estados Unidos, consiste na libertação da carga eletromagnética de pensamentos, crenças, hábitos e emoções, fazendo com que o paciente consiga avaliar as situações sem pontos de vista fixos que não lhe pertencem.

De acordo com a Access Bars, quando o indivíduo tem ideias fixas, hábitos adquiridos, crenças e pontos de vista herdados ou impostos por barreiras geográficas e culturais, isso representa uma energia bloqueada na mente. Tais pensamentos são uma barreira para que o paciente tenha novas perspectivas e experiências.

Portanto, libertar a energia bloqueada significa libertar a carga mental e emocional associada a ela. Todos os elementos psicológicos e emocionais de uma pessoa possuem uma energia, expressa por componentes eletromagnéticos, que são alojados em pontos de energia no cérebro. As chamadas barras, que dão nome ao método terapêutico, são linhas que ligam e ativam tais pontos de energia.

Segundo a Access Bars, ativar as barras de um paciente pode fazer com que ele supere limitações e fique disponível para receber outras possibilidades, pontos de vista e oportunidades. A terapia é feita por meio do toque com as mãos na cabeça, nos pontos energéticos que correspondem a diferentes áreas da vida pessoal, emocional e material.

Com esses movimentos na cabeça, os pontos são ativados e a energia da pessoa pode se renovar, mover e fluir livremente, fazendo com que tal energia deixe de ficar presa e estagnada. O curso é destinado tanto para pessoas que se interessam por Física Quântica ou desejam ter mais saúde e bem-estar quanto para profissionais da área de terapias, ampliando sua seleção de técnicas a serem utilizadas.

Os interessados podem se inscrever, tirar dúvidas e saber informações sobre valores e formas de pagamento pelo site www.terapeutabarrasdeaccess.com.br e pelo telefone (62) 99223-5995. As vagas são limitadas. Cada participante receberá um manual sobre o método terapêutico, além de receber duas sessões da terapia e aplicar outras duas sessões. Todos os participantes receberão certificado internacional do Instituto Access Consciousness.

Benefícios

A terapia de Access Bars proporciona uma série de benefícios para quem a utiliza, sendo capaz de fazer com que o paciente supere medos e livre-se de pensamentos destrutivos. Utilizando-se de ferramentas e técnicas desse método terapêutico, o indivíduo pode conectar-se com a sua intuição e sabedoria pessoal de maneira frequente e consistente, para que tome as suas decisões sem dúvidas e desenvolva uma mente mais calma, focada, positiva e com clareza de pensamento.

Por meio da Access Bars, a pessoa também pode ser capaz de entender melhor o relacionamento com o seu eu interior, com as outras pessoas e com tudo o que a rodeia. Dessa forma, é possível perceber a forma como a mente, as emoções e os sentimentos desempenham um papel fundamental no desenrolar dos acontecimentos da vida.

Entre os benefícios que a Access Bars pode causar estão redução de sintomas de depressão e ansiedade e facilidade em lidar com os aspectos da vida. O método terapêutico também proporciona sensação de calma na mente, aumento da concentração, redução dos bloqueios causados por acumulação de raiva, frustação e exaustão e melhoria dos relacionamentos entre o paciente e outras pessoas.

Outras vantagens de se submeter a tal terapia são diminuição da irritação em relação a situações e pessoas que o indivíduo não consegue compreender e auxílio no tratamento do distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade. Estímulo dos sentimentos de alegria, confiança e bem-estar, sensação de relaxamento profundo e melhoria da qualidade do sono também são benefícios propiciados pela Access Bars.

Serviço

Curso de Access Bars

Data: 15 de dezembro (sábado)

Horário: das 09 às 19 horas

Local: Espaço Verde Novo (Av. T-15 nº 554-662, Setor Bueno – Goiânia)

Inscrições e mais informações: (62) 99223-5995 / www.terapeutabarrasdeaccess.com.br