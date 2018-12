Autódromo de Goiânia recebe final do Goiás Superbike no domingo

Os campeões da temporada 2018 do Goiás Superbike serão conhecidos neste domingo (16/12). A partir das 10h50, o Autódromo de Goiânia vai sediar as corridas oficiais das oito categorias que, apesar de terem favoritos, seguem com o título em aberto. Para a grande decisão, os torcedores podem trocar o ingresso por um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível.

Os pilotos com melhor rendimento na atual temporada são Wesley dos Reis e Caíque Lanna, que correm pela 150cc e 300cc Light, respectivamente. Mais que liderarem suas categorias, os profissionais venceram as quatro provas disputadas até aqui este ano. Para garantir o lugar mais alto do pódio basta que a dupla corra dentro da regularidade, ou seja, que complete metade da prova. A pontuação é mais que suficiente para que Wesley e Caíque faturem o troféu.

Apesar da vantagem, os pilotos encararam a última corrida do ano como se fosse única. Para Caíque, de apenas 13 anos, é a oportunidade de fechar o ano com chave de ouro. “A intenção quando está na pista é sempre vencer. Ainda mais porque pretendo competir na categoria Superbike no ano que vem”, disse. Já Wesley pretende aproveitar cada curva para explorar ao máximo o rendimento de sua 150cc. “Corro desde 2011, mas essa é a primeira vez com minha própria moto”.

Enquanto em algumas categorias a vantagem é grande, na Sport 300cc Master a diferença de pontos entre os dois primeiros colocados é mínima. Josué Ferreira, o Buchecha, lidera com 97 pontos. Logo atrás está Waldemir Gustavo, com 91. Por causa da chuva, na corrida passada Buchecha acabou caindo e perdeu a prova, o que deu brecha para o adversário ficar na sua cola. A disputa promete ser emocionante.

Além da 300cc Light, Sport 300cc Master e 150cc, o Goiás Superbike também decidirá o campeão de outras cinco categorias. Os atuais líderes e, portanto, favoritos são: Luciano Lima (Superbike), Vigmar Cardoso (SBK Light), Fernando Tavares (SBK Master), Eduardo Barros (Super Sport 600cc) e Bruno Cesar Borges (Sport 300cc).

Promoção de ingressos

Entrando no clima de Natal, a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG) vai distribuir ingressos gratuitos para quem doar 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo. Tudo o que for arrecadado será doado a alguma comunidade carente.

Segundo o presidente da FMG, Roberto Boettcher, na última campanha realizada, os brinquedos e donativos beneficiaram uma vila localizada no município de Senador Canedo. Na ocasião, pilotos profissionais e integrantes de moto clubes participaram da entrega, entretendo as crianças com as motos das mais variadas cilindradas.

Quem quiser participar pode levar o brinquedo ou o alimento, e resgatar o ingresso, em uma das concessionárias parceiras (em horário comercial): Mobil Super Moto, Moto Aires Honda Ducati Champion, Saga Triumph, Saga BMW Motorrad, MR Motos, Moto Aires e Belcar Motos Yamaha. Há também a opção de fazer a troca no dia da corrida, na bilheteria do Autódromo de Goiânia.

Programação

O movimento no autódromo começa na sexta-feira (14), quando serão realizados os treinos livres das 9h às 15h30. A partir das 8h de sábado as motos passam pela vistoria e, logo em seguida, mais uma bateria de treinos livres. A definição do grid de largada será das 13h35 às 16h20. Confira programação oficial de domingo:

10h50: Sport 300cc – 300cc Light – 300cc Master (12 voltas)

11h40: Super Sport 600cc (12 voltas)

12h20: SBK – SBK Master – SBK Light (12 voltas)

13h: Track Day

13h40: Sport 150cc (10 voltas)

14h20 : Track Day