Cinco livros em cinco dias

Nem só de filmes vive a 10ª CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Com o pontapé inicial dado na noite de quarta-feira (12), com o lançamento da revista ÚNICA – Estudos Hitchcockianos Vol. 1 (de Carlos Primati e Beatriz Saldanha/ editora Clepsidra), na abertura oficial da mostra, a CRASH promove uma verdadeira sequência de lançamentos diários de livros que abrangem o terror e suas vertentes. Todos os lançamentos serão realizados no Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Telles, na Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, nº2, Centro.

Nesta quinta-feira (13), às 20h15, a mostra recebe Matheus Moura para a sessão de autógrafos no lançamento do álbum de quadrinhos Cartografias do Inconsciente (editora Reverso). São 18 histórias distribuídas em 88 páginas, desenvolvidas por oito artistas, tendo como pressuposto criativo a busca por registrar estados ampliados de consciência. Todo o catálogo da editora Reverso estará disponível.

Já na sexta-feira (14), é a vez do livro organizado pelo mineiro Sávio Leite, Diversidade na Animação Brasileira, que trata da produção de desenhos animados no Brasil. O título é da MMarte Editora, que também estará presente com outros títulos, às 20h45.

O clássico dos quadrinhos experimentais brasileiros, Música para Antropomorfos, de Fabio Zimbres e da banda Mechanicas, ganha nova edição, pela Zarabatana Books. O relançamento será no sábado (15), às 17h40. E para fechar a série de lançamentos promovida pela 10ª CRASH, no domingo (16), é a vez de Ecos Humanos, novo livro de Edgar Franco – o Ciberpajé, agora ao lado do desenhista Eder Santos. “Uma HQ muda poético-filosófica de tirar o fôlego”, diz Márcio Jr, um dos diretores da mostra e organizador dos lançamentos. A sessão de autógrafos começa às 18h30.