Prefeitura libera Marginal Botafogo nesta sexta-feira

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participa nesta sexta-feira, 14, às 09h30, da liberação total da Marginal Botafogo. A pista expressa que liga a Capital de norte a sul teve todo o seu canal revitalizado após as fortes chuvas que caíram e danificaram alguns trechos. Na oportunidade, será anunciada a reurbanização de todo paisagismo da via.

Iniciada em julho deste ano após um decreto emergencial, as obras de recuperação do canal foram executadas com recursos do Ministério da Integração Nacional. Ao todo, 17 pontos detectados por técnicos da Seinfra e da Defesa Civil, após as fortes chuvas, foram recuperados.

De acordo com prefeito, o resultado da intervenção foi satisfatório e a via que recebe diariamente de 80 a 100 mil veículos será entregue com segurança à população. ‘Determinei que fosse feito um trabalho definitivo no local por se tratar de uma via de suma importância para o goianiense. E o resultado foi satisfatório, tanto é que já choveu forte em Goiânia e não houve nenhum registro de transbordamento do córrego”, lembra iris Rezende.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan Mattos, será iniciado logo na sequência a reurbanização de toda a via, com a recuperação da mata ciliar, plantio de gramas, plantas ornamentais e árvores frutíferas do cerrado. Ainda estão previstos o aumento do número de lâmpadas de LED, a restauração da pintura de artistas goianos nas pontes e da sinalização horizontal da pista. Também faz parte das ações e obras a reforma geral do Cepal do setor Sul.

Serviço

Prefeitura libera Marginal Botafogo nesta sexta

Horário: 09h30

Data: 14 de dezembro (sexta-feira)

Local: Marginal Botafogo embaixo da Ponte da Avenida Independência.