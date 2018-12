Sabor em pratos veganos e vegetarianos

Os adeptos da alimentação vegetariana, aqueles que excluem a carne do cardápio, somam 30 milhões (14% da população brasileira), diz pesquisa do Ibope encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Já os que se declaram como não vegetarianos chegam a 81%. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 16 de abril de 2018 em 102 municípios brasileiros.

Pensando nesse público vegano e vegetariano a empresária Rejane Danielle Spirandelli, proprietária do restaurante Évora Gastronomia trouxe para a capital goiana uma nova proposta de alimentação saudável. Uma culinária mediterrânea na modalidade self servisse, com buffet variado em pratos leves, saudáveis.

O chef Gustavo Treitel, responsável pelo cardápio do Évora abriu as portas da cozinha para ensinar duas receitas no estilo vegano e vegetariano. Sendo os pratos; uma Moqueca de Jaca e um Mousse de Chocolate Vegano. “Essas receitas são fáceis e baratas de se fazer. Mas quando falamos em opções veganas e vegetarianas ainda existe um certo receio, pois as pessoas em sua grande maioria acham que são pratos sem graça e sem sabor”, disse.

Mas o chef garante eliminar esse receio e mostrar que um prato principal e uma sobremesa sem adição de ingredientes derivados de animais irá levar ao paladar muito sabor e qualidade.

Aprenda a fazer

Moqueca de Jaca

Ingredientes:

· 500g de jaca verde

· 1 cebola picada roxa

· 1 dentes de alho picado

· 2 tomates picado sem pele e sem semente

· 1 pimentão vermelho picado

· Coentro a gosto

· Pimenta dedo-de-moça a gosto

· 400 ml de leite de coco

· Sal a gosto

· 2 de azeite de oliva

· 4 colheres (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo

· Corte a jaca verde em rodelas Dica: unte tudo com óleo (mão, panela, faca e tábua porque ela tem um leite que gruda e difícil sair).

· Cozinhe na panela de pressão por 10 minutos.

· Depois da pressão, separe os gomos e os fiapos da jaca (tudo é aproveitado para criar o que quisermos)

· Reserve a carne de jaca. E faça a base da moqueca tradicional

Em uma panela, esquente o azeite e adicione a cebola, o alho, o tomate e o pimentão.

· Acrescente a jaca e o leite de coco ao refogado acrescente o dendê e tempere com coentro. Deixe ferver até com caldo cremoso.

Mousse de chocolate vegano

Ingredientes:

· 1 xícara de abacate maduro

· 1 banana média cortada em rodelas

· 4colheres (sopa) de cacau em pó

· 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo

· Essência de baunilha e canela a gosto

Modo de preparo:

· De véspera, congele a banana

· Bata no liquidificador o abacate cortado, as rodelas de banana, o cacau em pó e o açúcar até ficar uniforme.

· Dica: Pode substituir o açúcar por 4 unidades de tâmaras, deixadas de molho por 4 horas.

Sobre o Évora

Évora Gastronomia é um novo restaurante de Goiânia de culinária mediterrânea na modalidade self service. Buffet variado com alimentos leves, saudáveis, pratos veganos, vegetarianos e diet. Não deixando de fora as sobremesas. O cardápio está sob a consultoria da chef Beth Alves com 32 anos de experiência e comando do chef Gustavo Treitel, que há 12 anos trabalha no segmento culinário. O estabelecimento foi aberto ao público no dia 29 de outubro desse ano, com funcionamento de segunda a sexta das 11h30 até 14h30 e aos sábados das 11h30 até 15h. O Évora Gastronomia fica na Avenida T9, setor Marista. O projeto arquitetônico espaço foi de responsabilidade da arquiteta Maryana Ferreira.