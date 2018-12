Sete escolas estaduais de Tempo Integral serão inauguras em 2019

Da redação

O ano novo começará com novidades para os colégios estaduais Nova Cidade (Aparecida de Goiânia), Americano do Brasil (Formosa), Setor Sudoeste (Goiânia), Raimundo Rocha Ribeiro (Posse), Heloísa de Fátima Vargas (Nova Glória), Caic Novo Gama (Novo Gama), Pedro Ludovico Teixeira (Fazenda Nova). Já no primeiro semestre de 2019 elas serão transformadas de escolas de Ensino Médio em Escolas de Tempo Integral.

Para esclarecer dúvidas e qualificar o quadro de profissionais destas escolas, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio da Gerência de Tempo Integral, promoveu um encontro de acolhimento com orientações para gestores e pedagogos destas escolas, e também diretores de núcleo administrativo e coordenadores regionais.

A dinâmica ofereceu uma visão geral do programa de Ensino Integral Médio, possibilitando às equipes compreenderem as metodologias, o modo de ver e entender a educação e como os jovens são integrados na modalidade de Ensino Integral. “Esse encontro é necessário e foi um grande sucesso, respondendo às necessidades mais urgentes de todos e abrindo possibilidades de trabalho em uma rede colaborativa”, explicou a gerente das escolas de Tempo Integral Médio, Vandemy Sasse David.

A iniciativa foi apoiada pelo Superintendente do Ensino Médio, João Batista Perez Júnior, que participou do encontro. João Peres celebrou a adesão das novas escolas em um discurso motivador e ratificou a confiança no trabalho que toda a equipe realizará no novo modelo, com total apoio da Superintendência. “Mais que um desafio, transformar uma escola regular em Centro de Ensino em Tempo Integral (Cepi) é oferecer oportunidade a mais de crescimento e aprendizado tanto para os estudantes quanto para os professores e demais servidores”.