Grupo Miau Auau realiza evento de adoção de animais na Via Pet Nova Suíça

A Via Pet Nova Suíça, recebe neste sábado, dia 15 de dezembro, das 9h às 13h, voluntários do Grupo Miaua Auau para realizar mais um evento de adoção de cães e gatos. A ação vai reunir mais de 30 animais, que estão à procura de um lar cheio de atenção e carinho.

Os bichinhos, que são recolhidos das ruas em condições de abandono e maus tratos, já estão vermifugados, vacinados e castrados. Os interessados em adotar um dos animais deverão pagar uma taxa de R$ 40,00, que será destinada ao custeio de outros pets resgatados pela ONG.

Os candidatos também passarão por uma triagem, entrevista e precisarão preencher uma ficha e um termo de adoção. É necessário apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. É importante que todos que moram na residência que receberá o animal estejam de acordo com a adoção.

Além disso, até a data do evento, a empresa também estará realizando a campanha Dobra Ração para ajudar ainda mais os cães e gatos atendidos pela ONG. A cada quilo de ração comprada pelo cliente nas unidades da Via Pet, localizadas no setor Nova Suíça, Alto da Glória e Jardim Nova Era ou Via Cat, na Nova Suíça, para doação aos resgatados do Grupo Miau Auau, as lojas doarão em igual quantidade para os animais da ONG.

Serviço

Evento de Adoção com o Grupo Miau Auau

Quando: 15 de dezembro (sábado)

Horário: Das 9h às 13h

Onde: Via Pet Nova Suíça – Praça Wilsom Sáles, 15 – St. Nova Suíça

Para adotar é necessário: Ser maior de 18 anos, portar documento de identificação e comprovante de endereço e passar pela triagem

Taxa de Adoção: R$ 40,00

Observação Todos os animais estarão castrados, com vacina e vermifugo em dia