Mais de 500 mil concorrem ao prêmio de um milhão da Nota Goiana

Um contribuinte entre os 553.663 que incluíram o CPF nas compras de varejo até outubro será o felizardo ganhador do sorteio de R$ 1 milhão (valor bruto) do programa Nota Fiscal Goiana, que será realizado na próxima semana, dia 20. É o prêmio máximo e anual do programa que será entregue pela quarta vez consecutiva pela Secretaria da Fazenda.

Para o sorteio foram gerados 26,2 milhões de bilhetes decorrentes de notas fiscais emitidas no período de 1º de outubro de 2017 a 31 de outubro deste ano. A concorrência é alta, com uma média de 47 bilhetes para cada participante, mas o ganhador pode ter apenas um bilhete. A sorte dele é definida por alguns parâmetros fixados por lei e inclui até o número da extração da Loteria Federal que vai correr na véspera, dia 19.

Além da definição do novo “milionário”, o programa vai sortear no dia 20, um total de 50 prêmios no valor de R$ 1.000,00 e 100 prêmios de R$ 500,00. Os dois valores são brutos e sobre eles incidem Imposto de Renda. Para essa etapa, a concorrência é menor, pois foram emitidos apenas 1,8 milhão de bilhetes.

Os dois sorteios são realizados em conjunto, na Sala de Reuniões do complexo fazendário, são públicos, e na presença de fiscais do Procon estadual. Dados sobre os códigos usados neles estão em duas portarias do secretário da Fazenda, Manoel Xavier, publicadas nesta sexta, dia 14, no Diário Oficial do Estado (DOE).