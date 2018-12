Papai Noel paraquedista entrega presentes a estudantes

Da Redação

O papai Noel da Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga, do Setor Leste Vila Nova, veio das alturas neste ano. Na manhã desta sexta-feira, 14, cerca 200 alunos da instituição, localizada no Setor Leste Vila Nova, se deslocaram até a escola de paraquedismo Skydive Cerrado, em Anápolis, e receberam seus presentes de Natal após salto de paraquedas do bom velhinho.

A forma inusitada de entrega dos brinquedos foi uma iniciativa do coletivo de profissionais da escola, que foi atrás de padrinhos e parceiros. De acordo com a coordenadora pedagógica, Alcione de Fátima Marques, ‘a solidariedade e o amor são colocados em prática durante o ano’.

“O natal é uma grande oportunidade de praticar sentimentos que devem atender o dia-a-dia. Fomos convidados pra vir e as crianças ficaram emocionadas. É uma novidade. Há 15 dias contamos para os alunos e hoje eles tiveram inúmeras aprendizagens, colocando em prática o que ensinamos, o respeito ao próximo, os direitos e deveres em qualquer ambiente”, afirmou.

“É a primeira vez que recebemos crianças de escola com tema voltado para o Natal. Trabalhar com criança é sempre muito agradável e gratificante e contribuirmos com a alegria delas nessa época de festa, pra gente representa muito. A chegada do papai noel de paraquedas ficará marcada para eles”, ressaltou o responsável técnico da Skydive Cerrado, Allander Durigon.

Para Suevilyn Almeida Santos, 11 anos, aluna do quinto ano da Escola, tudo foi divertido. “Já vi salto de paraquedas só pela TV e aqui estou aprendendo coisas novas. Tenho vontade de saltar de paraquedas, só que os meus pais não deixariam. Mas estou adorando o passeio”, comentou a aluna.

A ação de Natal integra o projeto “Valores e Cidadania”, desenvolvido pela escola desde o ano de 2017. O objetivo é promover o lazer e a integração das crianças, além de resgatar valores sociais, éticos e morais no sentido de construir uma cultura de paz e solidariedade.

Dentro da programação, os paraquedistas fizeram um show e ofereceram aos alunos espaço com pula-pula, escorredor inflável, pipoca e muito mais. As crianças da escola, com idade entre 4 e 12 anos, também acompanharam a diretora da instituição, Lorenna Silva Soares, descendo de paraquedas. “Até eu resolvi pular para incentivá-los e deu tudo certo”, falou.