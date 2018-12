Amigas, Pero no Mucho entra em cartaz no Teatro Goiânia na terça

Um misto de devaneios, dissimulações e neuroses numa tarde de sábado marca o encontro de quatro amigas, cada uma com uma mala de roupa suja pronta para ser levada. Em Amigas, Pero no Mucho, humor, irreverência e ironia dão o tom de um espetáculo para todo mundo se divertir com uma comédia para deixar todo mundo de riso frouxo.

Em sua quarta temporada, especial de Natal, a peça tem nova estreia marcada para terça, dia 18, e ficará em cartaz até quinta-feira, dia 20, sempre às 21 horas, no Teatro Goiânia.

As amigas são interpretadas pelos atores Ivan Lima, Mauri de Castro, Jonatas Tavares e Cássio Neves. Dirigido pelo diretor e professor de produção cênica Rafael Blat e com apoio da Lei Goyazes, o texto é assinado pela escritora Célia Forte e teve supervisão de ninguém menos que Paulo Autran. Desta vez, as personagens principais serão interpretadas pelos atores Ivan Lima, Mauri de Castro, Jonatas Tavares e Cássio Neves, este último que faz a estreia no espetáculo.

A narração de Amigas, Pero No Mucho é feita pela atriz Irene Ravache, no ar atualmente na novela Espelho da Vida (Rede Globo), e madrinha da peça.

No espetáculo, as quatro amigas Débora, Olívia, Fram e Sara se encontram e debatem sobre a vida, seus sabores e dissabores, aventuras e desventuras, o papel da mulher na sociedade contemporânea e as relações de gênero e sexualidade. Com bom humor, trata-se de um formato sitcom com cenário e figurino criado pelo cenógrafo Fábio Marques (o mesmo de Sai de Baixo, da Globo).

As amigas se encontram e debatem sobre a vida, seus sabores e dissabores, aventuras e desventuras. “Em tempos tão tumultuados e de extremos como o que estamos vivendo, o texto do espetáculo é leve, divertido e cômico, para falar sobre vários temas que convivemos cotidianamente. É para toda a família rir”, aponta o diretor Rafael Blat. O íntimo diário da mulher moderna será posto no palco, com um texto que apresenta narrativas que contam histórias, discutem temáticas recorrentes nos últimos anos e apresentam diversos desafios sobre o lugar de fala da mulher em tempos conservadores.

De acordo com Blat, a montagem proposta em Goiânia é em uma concepção mais focada no feminino real e na busca da transformação do ator no encontro da mulher. “Será refinada aos moldes de uma sitcom para o teatro. A concepção não caminha para o estereótipo externo e sim para o arquétipo interno das sensações dessas personagens”, diz.

Todas as mulheres de Amigas, Pero no Mucho são identificadas como aquelas que o público encontra na família, nas reuniões de trabalho, na vizinhança ou em ambientes noturnos. “É um texto simples e muito bem amarrado, uma comédia para relaxar em que as pessoas se identificam com as personagens. Fala sobre confiança e amizade, feminilidade e gênero”, reflete Blat.

Ingressos

Os ingressos de Amigas, Pero no Mucho estão à venda pelo site tudus.com.br. Também estão distribuídos nos pontos de venda do Shopping Bougainville e no Restaurante Komiketo da Avenida T4, no Setor Bueno. Eles custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

Mais informações: (62) 3201-4684