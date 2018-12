“A educação é o carro chefe deste governo”, diz José Eliton na entrega de ônibus escolares

O governador José Eliton entregou, nesta sexta-feira (14/12), 99 ônibus escolares para 84 municípios goianos. A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) adquiriu os ônibus escolares com recursos federais, oriundos de emendas parlamentares. O investimento foi de R$ 18,8 milhões. Cada veículo custou R$ 189,9 mil. Os veículos vão beneficiar cerca de 3 mil estudantes goianos. “Mais uma ação municipalista que vai fortalecer a educação do estado de Goiás”, disse José Eliton durante solenidade de entrega dos ônibus no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. “A educação é o carro chefe deste governo”, afirmou o governador. Na solenidade estavam presentes os deputados federais Flávia Moraes (PDT), João Campos (PRB), Jovair Arantes (PTB) e Pedro Chaves (MDB), além do líder do Governo na Assembleia, Chiquinho de Oliveira (PSDB).

Os municípios contemplados foram selecionados pelos próprios deputados, autores das emendas. Os ônibus, com comprimento de 7 metros, têm capacidade para 29 estudantes sentados. Eles possuem acessibilidade e possibilita uma maior segurança para quem tem qualquer tipo de dificuldade de locomoção, sendo dotados de mecanismos para embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Durante solenidade, o governador José Eliton destacou o trabalho de parceria que sempre foi realizado entre Governo de Goiás, bancada federal e municípios. “Uma relação respeitosa e harmônica. Buscamos sempre respeitar os municípios goianos em qualquer canto do Estado. A bancada federal sempre muito elevada e discutindo temas relevantes para Goiás. Minha gratidão aos deputados federais e aos senadores goianos”, disse.

Prestes a encerrar sua gestão, José Eliton destacou sua gratidão por Goiás. “Fiz o que podia ser feito, construí com serenidade, com equilíbrio, com uma relação sempre respeitosa com todos. Busquei construir um governo dialogando com a sociedade, e é justamente por isso que, hoje, estamos finalizando este ciclo com a tranquilidade de saber que governar é dialogar, respeitar, ouvir e compreender”, ressaltou.

Titular da Seduce, Flávio Peixoto afirmou que é tarefa dos poderes municipal, estadual e federal é possibilitar acesso à educação para as pessoas. Segundo Flávio, a construção da cidadania passa pela educação. Ele ressaltou que Goiás se tornou um estado em que o ensino público avança continuamente atingindo e ultrapassando as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente, Goiás ocupa o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos Ensinos Médio e Fundamental 2, mantendo uma posição sólida no topo das avaliações do país.

“Graças à atuação do Governo do Estado, Goiás tem a melhor rede pública do Brasil. Esse trabalho entre o Estado e o município permite que os alunos tenham acesso à melhor rede escolar do Brasil”, disse Flávio Peixoto.

Em nome dos prefeitos beneficiados, José Antônio (Itumbiara) agradeceu o Governo de Goiás e a bancada federal. “Reconhecemos a altivez que o senhor [José Eliton] tem para superar todas as crises e hoje celebramos um momento importante para a educação. Recebendo estes ônibus, estamos tendo uma economia em média de R$ 200 mil, que faz uma diferença nos cofres das prefeituras. Por isso, precisamos reconhecer o trabalho do Governo de Goiás e da bancada federal”, afirmou.