Caiado e Iris defendem parcerias entre Prefeitura e Estado

A parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a governo estadual a partir do ano que vem foi o principal tema de encontro nesta segunda-feira (17/12) entre o governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) e o prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), que estiveram juntos no Paço ao lado de todo o secretariado do emedebista. O democrata foi acompanhado do futuro secretário de Indústria e Comércio, senador Wilder Morais (Democratas).

“Meu objetivo, mais que nunca, é buscar os prefeitos que querem desenvolver e firmar parcerias. Vim aqui fazer o convite ao prefeito Iris Rezende e todo secretariado para que estejam em nossa posse para podermos formular superar essa crise que passa o Estado e dar uma outra perspectiva ao povo goiano”, afirmou Ronaldo Caiado.

Questionado sobre obras que dependem de contrapartida do governo estadual, Ronaldo Caiado lembrou de sua preocupação com o equilíbrio das contas públicas e garantiu que irá pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa para verificar a situação das obras em Goiás.

“Meu compromisso é claro: só autorizo o que posso pagar. A pergunta que foi formulada ao prefeito (sobre obras municipais) vai me servir para formular, no primeiro dia de governo, um pedido de CPI na Assembleia Legislativa para verificar as obras inacabadas e paradas”, afirmou.

Ao final, o prefeito Iris Rezende agradeceu a visita do senador Ronaldo Caiado. “A visita é um gesto de profunda consideração do governador eleito Ronaldo Caiado com minha pessoa e com a Prefeitura de Goiânia. Já começamos a discutir algumas questões que envolvem ação da prefeitura com o governo porque dois poderes de mãos dadas poderemos dar um impulso muito grande aos nossos problemas, como o transporte coletivo, por exemplo”, destacou Iris.

O prefeito afirmou que não foi tratado na reunião obras de forma específicas, mas parcerias de forma geral que serão retomadas após a melhora da situação fiscal da Prefeitura. “Posso adiantar que vamos ter um trabalho conjunto que vai encantar a população goianiense. Estabelecemos uma ação conjunta, munidos pelo espírito público de amor por Goiânia e Goiás”, acredita.