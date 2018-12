Decoração de natal pode ser adquirida através de moeda digital, em Goiânia

Nas casas, empresas, ruas e praças a ornamentação anuncia que já é Natal. Decorar os ambientes nesta época do ano com luzes, guirlandas, árvores e presépios se tornou uma tradição e também uma despesa. Em Goiânia, uma árvore de 1,20 metros de altura e farta de galhos chega a custar em média R$ 500; para enfeitá-la será preciso investir aproximadamente mais R$ 270, informa a gerente de uma loja especializada em artigos natalinos, Ângela Bacelar.

“O preço final vai depender da escolha do consumidor porque as opções são diversificadas: além de bolas, temos flores, bonecos, anjos, passarinhos e por aí vai”, acrescenta. Uma alternativa para entrar no clima de natal sem gastar dinheiro são as moedas digitais lastreadas em permutas – como é o caso da XporY.com. Pelo terceiro ano consecutivo, a Fabiamce, uma das maiores importadoras e distribuidora de produtos de decoração natalina no País, entre outros artigos, incluiu a plataforma como meio de pagamento.

Na prática, o consumidor paga pela aquisição por meio de serviços e produtos que ele oferece através da plataforma. Todo o valor da mercadoria é pago na moeda digital. O consumidor tem apenas o custo de 10% do valor em Reais como taxa de administração. Neste ano, são 15 vouchers no valor de X$ 1 mil (que equivalem a R$ 1.000,00). A aquisição do voucher é facilitada por meio do site ou aplicativo da XporY.com e os produtos podem ser escolhidos e retirados pessoalmente na loja da Fabiamce, situada na Av. T-10, nº 664, no Setor Bueno, em Goiânia, entre os dias 17 e 21 de dezembro, das 09h às 19h. O primeiro passo para conseguir se conseguir adquirir os produtos e serviços da plataforma XporY.com é realizar cadastro gratuito em seu portal.

No último Natal, foram comercializados mais de X$ 30 mil em artigos. O sócio proprietário da empresa, Fabiano Cecilio Tambury, espera uma movimentação ainda melhor no comércio neste ano do que o ano passado. “Vejo esse sistema como uma alternativa muito interessante, tanto para as vendas como para os consumidores”, afirma o empresário.

Com mais de 35 anos de mercado, a Fabiamce Decor se cadastrou na plataforma de permuta multilateral XporY.com em 2016. Fabiano Tambury se tornou um grande entusiasta desse modelo de negócios que só está crescendo, pois com o crédito recebido em X$, a empresa e seus sócios têm adquirido diversos produtos e serviços que antes eram pagos em Reais, o que se converte em economia.

Com cada vez mais ofertas, a XporY.com vem aumentando a diversidade de produtos e serviços na plataforma, o que amplia as possibilidades de consumo . “Só nos seis primeiros meses de 2018, foram realizadas mais de 18 mil transações dentro do portal da empresa, alcançando em junho o patamar de negociações de 1 milhão de X$”, informa Rafael Barbosa, especialista em inovação, em empreendedorismo e em economia compartilhada .