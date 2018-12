Empreendedores goianos inovam no mercado da aviação brasileira

Em busca de novas oportunidades no mercado aeronáutico, a Quick Aviação, a mais renomada empresa de manutenção de aeronaves do Brasil, revelará hoje, 17, uma nova marca para representar todo o trabalho de restauração de aeronaves e suas representações internacionais. No coquetel de lançamento será apresentado o King Air C90XPi, uma aeronave superior em performance, segurança e utilidade quando comparada com uma aeronave nova de mesmo modelo e com um investimento de pouco mais da metade do valor.

O objetivo da nova marca é se tornar referência mundial nesta tendência do mercado em restaurar aeronaves já em operação, uma vez que os fabricantes estão tendo dificuldade na entrega de novos aviões.

O grande destaque desta nova marca é que todo o trabalho poderá ser realizado em uma só base, no caso da Quick a mesma está estabelecida no Aeroporto principal de Goiânia. “O que nós apresentamos é a possibilidade de se fazer um avião melhor do que um novo, com tecnologia de ponta e itens exclusivos, que vão durar em media outros 20 anos sem que precisem passar por uma nova restauração”, explica o engenheiro Jonatas Berberian.

A nova marca é uma homenagem a Abrão Berberian conhecido por Sr. EIB, um dos pioneiros da aviação no Brasil, que iniciou o trabalho nesta área há mais de 60 anos. Por ser referência no segmento, Abrão também contribuiu decisivamente para que Goiânia se tornasse o maior centro de manutenção de aeronaves executivas do país, concentrando na capital goiana o maior número de empresas e técnicos especializados em variados serviços aeronáuticos.

Ao longo dos últimos anos, a Quick Aviação foi continuamente nomeada distribuidora das principais marcas do segmento e, a partir deste portfólio, tornou-se possível criar a nova marca que irá atender essa demanda do mercado. “Nós temos confiança de que o produto que estamos apresentando vem para suprir um anseio do mercado, que hoje tem uma demanda muito grande por esse tipo de restauração de aeronaves já em operação”, destacou Abrão Berberian Jr, diretor comercial.

Abrão B. Junior ainda lembrou que o Brasil é muito maior do que a crise que está instalada. “Só em haver uma boa perspectiva para o ano de 2019, nós já podemos perceber a movimentação do mercado em busca de boas aeronaves para restauração”, diz.

História

A Quick Aviação, foi criada em 1990 por Haig Artur Berberian, piloto profissional e mecânico de aeronaves. Atualmente a empresa conta com mais de 70 funcionários e realiza manutenção geral de aeronaves, além de realizar serviços exclusivos, como a produção e exportação de interiores de aeronaves, pintura geral e manutenção de hélices e governadores. Máquinas exclusivas da empresa goiana garantem a realização destes tipos de serviços no Brasil. A bancada de testes de governadores de hélices, por exemplo, há somente quatro similares no mundo, dentre outros destaques.

O novo avião

O avião que será apresentado sob o conceito da nova marca é um Beechcraft King Air C90B com mais de 20 anos de uso. “Ele foi totalmente restaurado, incorporando as melhores modificações e atualizações existentes, iniciando-se pelos motores onde foram retirados dois de 550 HP e instalados dois Pratt-Whitney PT6A-135A de 750 HP novos.

A nova aeronave recebeu duas hélices Hartzell novas de quatro pás com desenho curvo bem acentuado que proporcionam mais tração. Foram instalados também os conhecidos winglets, ou seja, as pontas de asas “viradas para cima” como na nova geração das aeronaves Boing, dois grandes bagageiros sobre as asas e duplas quilhas aerodinâmicas na cauda.

Uma nova pintura inédita com tonalidades em degradê transmitem a ideia de movimento, um interior com design completamente novo e muito superior em acabamento ao que é oferecido atualmente pela fábrica e, por fim, um novo painel totalmente digital, integrado e moderno que atende todas as novas regras de navegação aérea, incluindo aquelas que somente entrarão em vigor a partir de 2023.Este é o novíssimo C90XPi de nossa nova marca”, explica o engenheiro Jonatas Berberian.

“A cada 3.600 horas de vôo desta aeronave, os motores precisam passar por revisão geral bem cara e por isto sempre sugerimos a troca por outros novos de maior potência, onde a aeronave voará mais alto, com mais velocidade e segurança”, ressalta.

Quando chega o momento em que o cliente tem que tomar a importante decisão entre comprar um aeronave nova ou restaurar uma já existente. Diversos fatores devem ser avaliados e uma vez que a questão da performance é possível agregar a uma aeronave já em operação.

Resta apenas a análise econômica e aí é que a decisão fica mais fácil, pois um King Air C90GTx novo custa cerca de U$ 4 milhões, já um novíssimo C90XPi totalmente restaurado vai custar pouco mais da metade disto. “Não há muito o que avaliar, financeiramente faz todo sentido e quando o cliente vê de perto a qualidade de nossas aeronaves restauradas, a decisão é tomada ali mesmo” explica Abrão Berberian Junior.

“A aeronave que restauramos aqui tem as tem as mesmas peças e componentes de uma nova. Algumas até mais modernas e todas com garantia e rastreabilidade. Não há diferença de qualidade ou segurança entre uma e outra, pois utilizamos os mesmos fornecedores da fábrica. É uma proposta tentadora no campo econômico e também da confiança, com a vantagem que se pode ficar com uma aeronave que você já conhece a estrutura e que passará a ser nova”, resume Haig Artur Berberian, o responsável técnico pelo trabalho.

“Outra grande vantagem do nosso C90XPi é o prazo de entrega, são apenas quatro meses de intensos trabalhos e pronto! Já a fila de espera e o complicado processo de importação para se adquirir uma aeronave nova na fábrica podem durar mais de um ano”, complementa Abrão Junior.

A Quick Aviação possui um programa de restauração completa para quase todas as aeronaves executivas existentes, e além do novo King Air C90XPi, será apresentado com exclusividade no coquetel de lançamento da marca, o primeiro King Air 350XP no Brasil, que é o turboélice bimotor executivo mais veloz jamais existente! Será apresentado também o Monoturbina Piper Jetprop ano 1995, aeronave de alta performance totalmente restaurada sob o novo conceito e até um divertido RV4, aeronave para dois passageiros preparada para acrobacias e também restaurada pela Quick Aviação.