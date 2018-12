Papai Noel dos Correios 2018 festeja recorde de adoção 

A última sexta-feira, 14, foi um dia muito especial para os Correios de Goiás. Além de ser o dia de encerramento da campanha Papai Noel dos Correios 2018, a empresa comemorou o sucesso de mais uma edição do projeto, que este ano superou todas as expectativas, com recorde de adoção. Ao som de canções natalinas entoadas pelo Coral Vozes do Detran-GO, o bom velhinho foi recepcionado, com muita alegria e entusiasmo, pelas crianças do CMEI Lygia Rassi, do Residencial Recanto do Bosque, e por alguns padrinhos no edifício-sede dos Correios, na Praça Cívica. Os alunos que aguardavam ansiosos pela entrega dos presentes também fizeram uma linda homenagem para o bom velhinho. Os pequenos Arthur Gonçalves e Luiza Peçanha, ambos de 5 anos, escreveram cartinhas para o Papai Noel e tiveram seus pedidos atendidos. Luiza ganhou uma barbie sereia e Arthur, um dinossauro. “Gostei demais do meu presente e do Papai Noel. Estou tão feliz”, afirmou Luiza após receber seu presente.

Durante a cerimônia, o superintendente estadual dos Correios, Osmar Caldeira Júnior, agradeceu a solidariedade e empenho de todos os padrinhos e empregados voluntários dos Correios que não mediram esforços para atender os pedidos de milhares de crianças em todo estado. Houve ainda o lançamento de selo personalizado que foi obliterado pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo. Representantes de algumas instituições e de empresas que adotaram cartinhas este ano, como, por exemplo, o Grupo Natureza, o TJGO, o BB Tecnologia e Serviços, SMT-GO e a Embrapa estiveram presentes no encerramento da campanha. A representante da Embrapa, Maria Irene de Sousa de Jesus, contou que ficou muito emocionada com a entrega dos pedidos no CMEI Jardim Primavera, que ocorreu na quinta-feira, 13. Os colaboradores da empresa adotaram 200 cartas este ano. “Esta campanha é muito bonita e não pode parar nunca. Todos nós ficamos muito comovidos e sensibilizados com os pedidos das crianças”, destaca Maria Irene.

Em 2018, o Papai Noel dos Correios recebeu quase 26 mil cartas que atendiam os critérios do projeto e foram disponibilizadas para adoção. 19,5 mil cartas foram adotadas, em todo o estado, por meio das 11 agências de atendimento da campanha, na capital e no interior. Aproximadamente 20 mil presentes foram recebidos pela empresa, pois muitas crianças solicitam brinquedos para irmãos, primos e amiguinhos.

Os presentes recebidos pelos Correios começaram a ser entregues há cerca de 10 dias. As equipes já realizaram a distribuição em diversas escolas da região metropolitana. Este ano, com o apoio dos padrinhos corporativos, já foram realizadas nove entregas festivas em unidades de ensino com a presença do Papai Noel e do Carteirito. Hoje, 17, a entrega será realizada à tarde para os alunos do CMEI Vila Legionárias, cujas cartas foram adotadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Além das escolas, a distribuição dos presentes também já está sendo realizada, de casa em casa, pelos carteiros, com o apoio dos Centros de Distribuição. A meta é que todas as crianças contempladas recebam seus presentes até o natal.

Realizada há 29 anos, a campanha tem como principal objetivo responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A campanha contempla, além das cartas das crianças da sociedade que escrevem diretamente ao Papai Noel, as cartas de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches e abrigos.