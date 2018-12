Governo e Tribunal de Justiça fazem parceria para entregar obra em Goiânia

O governador José Eliton lustrou a parceria com o Poder Judiciário goiano na manhã de hoje com a inauguração do estacionamento vertical do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). As obras vão desafogar o trânsito daquela parte do Setor Oeste e proporcionar facilidade de acesso ao Tribunal. O governador foi recebido pelo presidente do órgão, desembargador Gilberto Marques Filho, e pelo próximo presidente, que tomará posse em fevereiro de 2019, desembargador Walter Carlos Lemes. O ex-governador e atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o ex-governador e atual secretário da Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, também participaram da solenidade de entrega da obra.

O novo estacionamento vertical do TJ-GO tem cinco andares. Segundo o presidente Gilberto, a construção foi orçada inicialmente em 25 milhões, mas acabou custando cerca de R$ 19,5 milhões. Os recursos da obra foram oriundos de parceria com o banco Itaú.

O governador ressaltou a importância da obra para melhorar o acesso dos cidadãos que demandam o judiciário goiano. Aproveitou também para agradecer ao presidente Gilberto pela parceria com o poder judiciário e fez uma menção ao prefeito Iris Rezende. “Fiz no particular, mas faço questão de fazê-lo público. Agradeci ao prefeito e ex-governador Iris Rezende pela relação que tive com ele. Uma relação extremamente importante para a capital”, reconheceu.

O próximo presidente do órgão, desembargador Walter Carlos Lemes, ressaltou que o governador José Eliton “é um grande amigo e parceiro do Tribunal de Justiça”. Ao falar da obra entregue nesta manhã, destacou que será muito importante para todos os que forem até o prédio. “O presidente [Gilberto Marques] edificou um belíssimo estacionamento, com vários andares, que doravante poderá recepcionar todos os servidores e cidadãos que vierem visitar nosso Tribunal”, disse.

Muito aplaudido, o presidente Gilberto Marques Filho apresentou todos os gastos da obra entregue. Ele destacou que as obras da presidência e do salão nobre pleno serão entregues já no início do próximo ano. Ao agradecer aos presentes, o desembargador falou da parceria com o Governo de Goiás e de toda atenção recebida do governador José Eliton. “Eu agradeço por tudo que o senhor vem realizando para o poder judiciário e pela sensibilidade na relação com as nossas demandas. A gratidão é de todos nós”, finalizou.