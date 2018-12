“Precisamos trazer a população de volta para o Legislativo”, diz Romário Policarpo

O presidente eleito da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PROS), afirma que o principal objetivo de sua gestão será “trazer de volta a população para dentro do Legislativo”. Segundo o vereador, eleito com os votos de 24 dos 35 vereadores, a Casa tem de resgatar seu vínculo direto com a população e se restabelecer como principal interlocutora e mediadora das demandas dos goianienses.

“A Câmara Municipal de Goiânia é afastada do povo. Não os vereadores, mas a entidade Poder Legislativo se afastou da população. O Poder Legislativo municipal é a esfera política mais próxima da sociedade”, afirma Policarpo, em entrevista. “As demandas diretas das pessoas nos bairros chegam primeiro aos vereadores. Esse distanciamento não é bom”, disse.

Segundo Policarpo, “o que podemos fazer diferente é essa aproximação com a população criando um canal direto do povo com a Câmara Municipal. É o grande norte que teremos na gestão”. “Precisamos trazer a população de volta para dentro da Câmara para que ela saiba que o Legislativo é e possa ser o fiscal do povo. Esse é um dos papeis constitucionais da Câmara. Ao meu ver, esse é o principal papel da Câmara. O grande papel é de fiscalização junto à população”, afirma o presidente eleito.