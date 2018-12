Clécia Sant’Ana apresenta trabalho autoral no Lowbrow

O público do Lowbrow Lab Arte & Boteco poderá conferir o trabalho autoral de Clécia Sant’Ana, nesta quarta-feira (19). A apresentação será feita por meio do projeto “D’BOA Música para o Bem”, que segue arrecadando doações para o projeto social Las Hermanas neste mês de dezembro.

Intitulado “Domadora de Nuvens”, o projeto tem direção musical e parceria nas composições, arranjos e melodias do músico e compositor Afrika Billy, que também assume o contrabaixo e percussão nas apresentações, além de Milla Tuli, no violão. O show traz uma mistura de ritmos, como baião, xote, reggae, bossa, blues e samba, entre outros.

Na ocasião, o trio também interpretará canções de nomes como Jovelina Pérola Negra, Georgete, Dominguinhos, Sérgio Ricardo, Milton Nascimento e Baden Powell, entre outros. Com 15 anos de carreira, Clécia Sant’Ana é compositora, cantora e atriz e também integra os grupos Muzenza Beat e Afoxé Axé Omo Odé.

A entrada na casa será feita mediante doação de dois litros de leite, que serão encaminhados para a Casa de Recuperação Café com Cristo e para a Comunidade Boas Novas, que atuam com dependentes químicos, e ainda para o Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier, que atende 100 famílias de extrema pobreza, com cestas básicas mensais.

Além do show, a casa apresenta a exposição “Feminino Entretramas”, da artista visual Cida Carneiro. A mostra, que tem curadoria de Roan Andrade, segue até 31 de janeiro, com cerca de 30 obras de arte contemporânea que simbolizam o universo feminino. O Lowbrow Lab Arte & Boteco fica na Rua 115 nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia.

Serviço

D’BOA Música para o Bem com show de Clécia Sant’Ana

Data: 19/12 (quarta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98140-4607 / 3991-6175

Entrada: 2 litros de leite (os itens arrecadados serão destinados ao Projeto Social Las Hermanas)