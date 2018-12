GoiâniaPrev promove 1º Bazar do Artesanato de Natal nesta quarta-feira

Em celebração à chegada do período natalino, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) promove o 1º Bazar do Artesanato de Natal, na quarta-feira, 19. Aberto a toda a sociedade, o evento acontece das 8 às 17 horas, na sede do órgão, na avenida B, n.º 155, no setor Oeste.

Durante o Bazar do Artesanato de Natal, o público vai conferir as produções artísticas feitas pelos servidores aposentados e idosos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Os materiais estarão em comercialização a preços populares.

O presidente do GoiâniaPrev, Silvio Fernandes, diz que, ao longo dos últimos anos, o órgão promoveu eventos e palestras para aproximar a administração pública da sociedade. “Nosso propósito é valorizar os servidores ativos e inativos. Nestes últimos dias do ano de 2018, estamos abrindo novamente o GoiâniaPrev para os aposentados e pensionistas celebrarem e mostrarem seus artesanatos para a população da nossa Capital”.