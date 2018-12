Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) será entregue nesta quarta-feira

O ano de 2018 está fechando com uma grande conquista para os aparecidenses. Na tarde desta quarta-feira, 19, às 16h, o presidente Michel Temer e o prefeito Gustavo Mendanha entregam à população o Hospital Municipal de Aparecida (HMAP). A unidade, que irá atender todos os moradores da cidade e ainda será referência para 55 municípios da região Centro-Sudeste, vem para complementar a rede de urgência e emergência do município. O Hospital é a maior do Estado, construído por uma prefeitura. A coletiva de imprensa com o prefeito Gustavo Mendanha e o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães está marcada para às 16h30.

“A Prefeitura está mudando a história da Saúde de Aparecida e a inauguração do HMAP é um grande marco dessa transformação. Nossa população contará com uma unidade de primeiro mundo para receber atendimento de urgência e especializado, cirurgias, exames e tratamentos complexos. Estamos oferecendo todas as condições de serviços para que as pessoas encontrem em nossa cidade tudo o que precisam na área da saúde”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

HMAP

O Hospital Municipal de Aparecida tem 230 leitos, sendo 30 UTI´s, 20 leitos destinados à urgência e 180 apartamentos. A unidade abrigará os primeiros leitos de internação pediátrica da cidade, evitando assim o deslocamento intermunicipal de quem precisa do serviço. A expectativa é de que com o funcionamento do Hospital as filas de acesso à cirurgia no município sejam reduzidas, bem como o tempo de espera para liberação de vaga de UTI. No local, serão realizados cerca de 1,2 mil atendimentos de urgência e emergência, mais de 900 internações, 11 mil atendimentos ambulatoriais e 25 mil exames, todos os meses. Serão oferecidas ainda cirurgia geral, pediátrica, ortopédica, cardíaca e urológica.

Funcionamento da unidade

Para garantir a segurança do paciente, o funcionamento do HMAP ocorrerá em etapas. A partir da inauguração, a população terá acesso ao atendimento ambulatorial de clínica médica e cirúrgica. Até o fim de janeiro de 2019, já estarão em funcionamento 60 leitos de enfermaria clínica, 20 leitos de UTI adulta, 20 leitos de urgência, duas salas cirúrgicas, laboratório clínico, radiologia, ultrassonografia, endoscopia e exames de diagnóstico.

A partir de julho de 2019, o HMAP disponibilizará mais 30 leitos de clínica médica, 30 de pediatria, 10 de UTI pediátrica, ressonância magnética e tomografia. Até dezembro de 2019, estarão em funcionamento mais 60 leitos de clínica cirúrgica e oito salas cirúrgicas. O acesso a todos os serviços oferecidos no Hospital ocorrerá por meio de encaminhamento médico.

Gestão e contratações

O HMAP será gerido pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), Organização Social selecionada pela Prefeitura de Aparecida por meio de chamamento público e que deve realizar a contratação dos profissionais que atuarão no Hospital. Mais de 1,2 mil empregos diretos serão gerados com o funcionamento do HMAP.