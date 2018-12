José Eliton garante que governo será entregue “em boas condições”

Durante coletiva a imprensa na inauguração da reforma do Complexo Gerontológico Sagrada Família, nesta terça-feira (18/12), o governador José Eliton (PSDB) disse que deve fazer em breve um balanço do período a frente do Executivo, mas adiantou uma avaliação de como passará o governo para o próximo governador, Ronaldo Caiado (DEM). “Acho que entrego o Estado em boas condições para que o governo eleito possa fazer uma grande gestão, que possa responder a sociedade em seus anseios, suas aspirações”, disse.

Questionado sobre o Orçamento 2019, como ser a hipótese de ser votado no ano que vem, Eliton disse que a matéria está em tramitação na Assembleia Legislativa e que cabe ao Parlamento, como sempre ocorreu, por força constitucional, definir os detalhes. “Me parece que o governo eleito, assim me falou o governador eleito, já está trabalhando dentro daquilo que ele enxerga que é importante, do ponto de vista orçamentário, para o seu governo no ano que vem, o que eu não coloco objeção nenhuma, acho isso natural”, afirmou.

O governador ressaltou que a folha será quitada até o final da semana, e que espera deixar recursos em caixa para que o próximo governo possa iniciar o exercício com condições de fazer um bom governo. Disse que está buscando cumprir todas as vinculações e que, do ponto de vista orçamentário, todas já estão cumpridas. “Enfim, estamos fazendo aquilo que é possível ser feito dentro da realidade do estado”, frisou.

José Eliton ressaltou aspectos da gestão como as forças policiais estarem nas ruas com equipamentos novos. Lembrou a recente entrega de ônibus escolares para municípios e a entrega, no próximo dia 28, de mais de 400 máquinas retroescavadeiras, caminhões, patrolas, para os municípios goianos. “Portanto, estamos atuando da melhor maneira possível dentro a realidade fiscal do estado, do Brasil”, disse.

Ainda durante a solenidade no Complexo Gerontológico, José Eliton lembrou, em discurso, que vai inaugurar nos próximos dias duplicação de rodovia GO-070, que liga Goiânia a Cidade de Goiás, e que já entregou quase 20 mil casas para famílias carentes, executou programas sociais importantes e que buscou cumprir os compromissos com os servidores, ressaltando que até o final da semana toda a folha estará paga e que quer deixar dinheiro em caixa para que o próximo governo possa continuar ações importantes.

“Sabemos o desafio que é governar, mas quando se faz com amor, com coragem, você consegue responder a sociedade”, disse. “Fiz o que foi possível ser feito neste período, construí o que foi possível ser construído, mas levo na minha vida o orgulho e a satisfação de ter governado este estado com pessoas boas”, disse, acrescentando que estava na solenidade “com a alma leve e com o coração feliz”.