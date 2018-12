Operação Circo da Morte cumpri mandados de prisão contra policiais militares

Um total de cinco mandados e nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Circo da Morte, deflagrada nesta terça-feira (18/12) pelo Grupo de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) do Ministério Público de Goiás e a Polícia Federal. Os mandados foram expedidos pela comarca de Santo Antônio do Descoberto, após uma atuação conjunta do MP-GO (por meio do GCEAP e das Promotorias de Santo Antônio do Descoberto de Caldas Novas), da Polícia Federal e a Polícia Civil de Goiás.

Entre os cinco investigados presos estão um tenente-coronel, um subtenente, dois sargentos e um cabo da Polícia Militar de Goiás. Um mandado de busca foi cumprido no Batalhão da PM-GO de Caldas Novas.

Os policiais detidos estão sendo investigados pela prática de homicídios qualificados ocorridos em Caldas Novas, Santo Antônio do Descoberto e Alto Paraíso de Goiás. O nome da operação faz referência ao fato de que o grupo é suspeito de divulgar mortes em confronto policial como atitudes legítimas, quando, na realidade, há suspeitas de homicídios praticados pelos militares investigados e até mesmo de simulações de situações de confronto com as vítimas. O grupo ainda é suspeito de invadir a residência de um casal, retirá-los à força, executá-los e ocultar o cadáver das vítimas.

A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP e o auxílio da Corregedoria da PM. Participaram da operação 58 policiais federais, 10 policiais militares do Estado de Goiás e 5 Promotores de Justiça.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MP-GO