UFG e Sebrae inauguram IPE Lab

A Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Regional Goiás (Sebrae Goiás), inaugura o IPE Lab no dia 20 de dezembro, às 14h30, no Parque Tecnológico do Câmpus Samambaia, em Goiânia. Trata-se da primeira unidade do Projeto Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo (IPE) que conta, ainda, com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

Estudantes, inventores, empresários e qualquer pessoa interessada poderão aprender não apenas a desenhar e a manipular suas criações digitais, mas também a usar ferramentas de manufatura para construir e realizar os seus projetos. No IPE Lab, um odontólogo poderá, por exemplo, imprimir um modelo de arcada dentária em 3D para planejar o tratamento de um paciente.

O espaço contará com impressoras 3D, fresadoras, tornos e outros equipamentos para design, modelação, prototipagem, teste, fabricação e documentação. Ainda serão oferecidos cursos, treinamentos e acompanhamento para transformar projetos empreendedores em realidade e também para aprimorá-los, agregando conhecimento e inovação a produtos, processos e serviços.

Inventividade

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG, Jesiel Freitas Carvalho, o IPE Lab criará um ambiente que fomentará a reunião de alunos de diferentes áreas do conhecimento para trocar ideias, formular propostas de criações conjuntas e chegar até a construção de um protótipo funcional. “Isso num único lugar é uma facilidade bastante significativa para a promoção do espírito empreendedor e da inventividade”, ressalta.

A iniciativa, de acordo com o pró-reitor, pode proporcionar para o Estado de Goiás novos elementos de estímulo ao desenvolvimento. “Além de ser fonte de boas ideias, pode estimular a criação de novas empresas, especialmente as de base tecnológica, na medida em que os usuários tenham a oportunidade de pensar sobre, elaborar, construir e testar dispositivos funcionais no ambiente do laboratório.”

A pró-reitora adjunta da PRPI e diretora de Transferência e Inovação Tecnológica da UFG, professora Helena Carasek, salienta o papel social do laboratório, já que ele oferecerá equipamentos e suporte para desenvolvimento de projetos a quem não conta com esses recursos. “No IPE Lab, a pessoa entra com uma ideia e sai com um modelo, um protótipo. É um convite à criatividade, à inovação e à realização.”

De acordo com o diretor adjunto do Parque Tecnológico Samambaia da UFG, Luizmar Adriano Júnior, essa iniciativa visa difundir na sociedade a cultura empreendedorismo e da inovação tecnológica por meio da articulação entre o “movimento maker”, o estímulo à transferência do conhecimento científico gerado na UFG e o apoio à geração de negócios e produtos inovadores. “Os usuários das unidades do IPE Lab terão acesso a equipamentos sofisticados e a um ambiente criativo, inspirador, colaborativo e propício à modelagem e à prototipagem de produtos e processos”, destaca.

Alcance

O Projeto IPE prevê a instalação de sete laboratórios abertos de prototipagem. A unidade 1 será a mais diversificada, voltada ao atendimento de profissionais, estudantes e empresas de várias áreas. A unidade 2 do projeto será instalada na Faculdade de Arquitetura e Artes Visuais (FAV), para atender demandas relacionadas às áreas de arquitetura, design de interiores, design de moda, artes visuais, entre outras. O IPE Unidade 3 será implantado na Escola de Agronomia (EA) para atuar no apoio a ideias e projetos relacionados ao agronegócio. Todas essas três unidades serão localizadas no Câmpus Samambaia da UFG, em Goiânia.

O IPE Unidade 4 será instalado na quadra das engenharias, no Câmpus Colemar Natal e Silva da UFG, no Setor Universitário, em Goiânia, no entorno de várias unidades acadêmicas do Câmpus Colemar Natal e Silva. Já as unidades 5, 6 e 7 serão implementadas, respectivamente, nas cidades de Goiás, Jataí e Catalão. Na Cidade de Goiás, o laboratório será instalado junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da regional UFG. Em Jataí e Catalão, as instalações do Projeto IPE ficarão nos edifícios dos Centros de Empreendedorismo e Incubação (CEI), fortalecendo a disseminação da cultura empreendedora local.

Serviço

Inauguração do IPE Lab

Data: 20/12/2018, quinta-feira

Horário: 14h30

Local: Parque Tecnológico Samambaia

Endereço: Rodovia R2 – Câmpus Samambaia UFG – Goiânia/GO – CEP: 74.690-631