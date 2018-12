Brasilidade na veia

Uma das características mais marcantes das quintas-feiras da Monkey Goiânia é, sem dúvida, a diversidade. No próximo dia 20 de dezembro, a casa apresenta o projeto Brasilidades, a partir das 18 horas. O DJ residente da casa, Glauco Brandão, convidou os DJs John G, Poli Anna e Radio para celebrarem juntos a música brasileira em todas as suas vertentes. O toque especial fica por conta da discotecagem em vinil.

O DJ John G coleciona vinil desde os 9 anos. Apreciador de Jazz, Rock e de músicas Eletrônica e Brasileira, “percebe tudo isso de forma interligada”, conta Glauco. Low beats e sons finos são geralmente usados para definir o seu set. “John G gosta mais da chill out area que da pista em si”, analisa Brandão dando a dica da vibe do DJ. O sucesso da discotecagem de John G? “As pessoas estão cada vez mais abertas a novas sonoridades e em busca por experiências interessantes em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado”, analisa John G, que forma, em conjunto com o DJ inglês radicado em Goiânia, Mark James, o coletivo Keep it Classic. Nesta quinta, a ênfase de seu set ficará por conta de artistas como Sabrina Malheiros, Azymuth, Nicola Conte, Eumir Deodato e Marcos Valle, dentre outros.

A DJ Poli Anna se diz “atravessada pela música desde a infância”. Sobrinha do renomado guitarrista Emídio Queiroz, ela integra uma família de músicos. “Cresci entre o Rock clássico e as brasilidades produzidas no cenário musical das décadas de 1970, que saíam das radiolas e dos instrumentos nos almoços de família”, conta. Poli Anna estudou no antigo conservatório de música da Universidade Federal de Goiás, de onde partiu perseguindo por experiências sonoras que convergem no contato entre o popular e o erudito. Foi professora de musicalização infantil e, hoje, se dedica à pesquisa das relações estéticas entre a música e a literatura. Para ela, “vinis e livros serão sempre os bons companheiros em todas as empreitadas!” Em sua estreia na Monkey Goiânia, Poli Anna trará um pouco de “jazz, instrumental, marginália e um tanto de saravá das músicas de terreiro miscigenados a um set cheio de swing”, diz a DJ. “Sons do nosso povo, do popular ao erudito. Uma miscelânea que é a cara do Brasil!”, completa.

Já o DJ Radio está de volta às quintas da Monkey Goiânia trazendo hits radiofônicos brasileiros que foram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90. Com seu estilo inconfundível, abrirá os trabalhos do dia, com muito Pop e Rock brazucas de qualidade. Residente da casa, Glauco Brandão trará em sua discotecagem nomes atuais da música brasileira e destaques do underground que ainda não ganharam a grande mídia. “Preparem-se para ouvir uma enxurrada de música brasileira que inclui nomes como João Donato, Quinteto Armorial, Aparecida, Fernanda Abreu, Xênia, Letrux, Carne Doce, Júpiter Maçã, Tatá Aeroplano e muito mais”, antecipa Brandão.

Durante o mês de dezembro, a Monkey está com novo horário nas quintas, a partir das 18 horas, com as já tradicionais dobradinhas de cozumel, caipirinha e catuaba e, agora, também de chopp. As dobradinhas e a promoção de cerveja são válidas para toda a noite. A Monkey fica na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.