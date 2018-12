Prefeitura garante recursos para acelerar obras na Capital

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu nesta terça-feira, 18, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy e a superintendente da Caixa Econômica Federal, Marize Fernandes. Na oportunidade, foi assinada a contratação de crédito no valor de R$ 115 milhões que vão entrar como contrapartida da prefeitura em obras como o BRT, Maternidade Oeste e recuperação do Córrego Cascavel.

Durante a solenidade, Iris destacou que os recursos visam garantir a conclusão de importantes obras de infraestrutura na capital. “Estamos aqui hoje firmando mais um compromisso, que é dar celeridade às obras que estavam paradas, retomamos e vamos entregar a população”, afirmou.

Os recursos destinados à contrapartida serão utilizados na construção do BRT Norte-Sul, no trecho entre o Terminal Isidória e o Terminal Recanto do Bosque; na Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Maternidade Oeste e na Recuperação do Córrego Cascavel, no trecho entre a Avenida C-12 e a Avenida Alpes e na extensão entre a Avenida T-2 e a C-5. As obras do Córrego Cascavel incluem ainda a reurbanização da área e a canalização das águas do manancial.

Para o ministro Alexandre Baldy, o esforço da atual gestão foi fundamental para liberação de recursos e principalmente para a retomada das obras. “Sem dúvida alguma o prefeito Iris e sua gestão receberam a prefeitura numa situação difícil, foi graças à esse empenho que podemos estar aqui hoje celebrando a liberação desse dinheiro”, lembra.