“Saberei governar com o apoio de todas as lideranças “, diz Caiado

Em cerimônia de diplomação do TRE, governador eleito diz que terá tolerância zero com a corrupção

Em uma cerimônia restrita a 700 convidados – entre familiares, amigos e autoridades – a diplomação dos eleitos a governador, vice-governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais e suplentes foi realizada nesta quarta-feira, 19, no auditório do Tribunal de Contas (TCE).

Todos esperavam o anúncio de mais nomes que irão compor o futuro governo estadual, mas governador eleito, Ronaldo Caiado se restringiu a oficializar o nome da professora Aparecida de Fátima como titular da educação e anunciou a fusão de duas grandes secretarias, a Fazenda e o Planejamento. Ambas serão comandadas por Cristiane Shimidt.

No discurso de posse, Ronaldo adotou tom moderado e fez questão de agradecer a todos os segmentos, mas foi incisivo ao afirmar que é preciso haver uma mudança de comportamento na política de Goiás e que o povo deixou isso claro nas urnas. “O voto dos goianos trouxe para política aqueles que vão trazer a a transparência, o combate a corrupção”

Ronaldo Caiado agradeceu os secretários nomeados e ao suplente que tomará posse em seu lugar, o ex-deputado estadual Luiz Carlos do Carmo (MDB). “Todo homem público sonha um dia em governar do seu Estado”, disse em tom emocional. Caiado reafirmou compromissos, primeiro com a “transparência” com as contas públicas e, segundo, a “tolerância zero” com a corrupção.

Outro destaque do discurso foi o combate às desigualdades regionais. “Sou um homem que tem o pensamento de homem rural. Sei lidar com as intempéries climáticas e isso dá o aprendizado para saber lidar com as adversidades humanas”, ressaltou ao citar as dificuldades administrativas do governo.

“É muita honra receber o diploma, mas cabe a mim dividi-lo com todos os goianos . Passou o momento de embates e agora temos de governar com e para todos”. O ex- senador afirmou que aprendeu muito a dividir as decisões e construir lideranças nos últimos 30 anos de parlamento”

Com fama de polêmico no Congresso, nesta eleição de 2018 Caiado adotou um tom de conciliação e o discurso seguiu a mesma lógica .“O ser humano e a dignidade estão acima do processo político eleitoral.Saberei tratar a todos com o respeito que merecem”.

Ao citar a crise fiscal, disse que “Goiás é maior que seus problemas” e que o grande desafio é respeitar os anseios do cidadão comum, ou seja, do contribuinte que é quem paga as contas. Neste momento chegou a citar Margareth Thatcher, primeira-ministra britânica, conhecida como “Mão de Ferro”. “Não existe dinheiro público. Existe o imposto que o contribuinte paga e ele precisa e quer ter retorno. Não pode arcar com a maior carga tributária e sem retorno”

Ao final ele pediu a reflexão dos presentes e para que abracem a causa de mudança no modelo político. Relatou que na aprovação das mudanças nos incentivos fiscais justificou aos empresários que todos têm de ajudar na mudança e que o seu governo fará a mais profunda reforma administrativa. “Para que possamos escrever uma nova história para Goiás e para o Brasil, todos tem de fazer sua parte”.

Confira o nome dos diplomados/eleitos:

Governador

Ronaldo Caiado

Vice-governador

Lincoln Craziani Pereira da Rocha (Tejota)

Senador

Jorge Kajuru (Suplente 1: Benjamin Beze Júnior / Suplente 2: Milton José das Mercez)

Vanderlan Cardoso (Suplente 1: Pedro Pinheiro Chaves / Suplente 2: Jader Paiva de Melo)

Deputado Federal

1 Adriano Antônio Avelar

2 Alcides Ribeiro Filho

3 Alcides Rodrigues Filho

4 Célio Antônio da Silveira

5 Elias Vaz de Andrade

6 Flávia Carreiro Albuquerque Morais

7 Francisco Rodrigues Vale Junior

8 Glauskston Batista Rios

9 João Campos de Araújo

10 José Mário Schreiner

11 José Nelto Lagares das Mercez

12 Lucas de Castro Santos

13 Magda Mofatto

14 Rubens Otoni Gomide

15 Vitor Hugo de Araújo Almeida

16 Waldir Soares de Oliveira

17 Zacarias Calil Hamu

1 Suplente

Denise Brasil Menezes

Jean Carlo dos Santos

Maria Aparecida dos Santos

Maria Isaura Lemos

Roberto Egídio Balestra

2 Suplente

Fábio Fernandes de Sousa

Flávia Silva e Souza Cunha Krasucki

Iris de Araújo Rezende Machado

José do Carmo Alves Siqueira

Kelly Morgana Afiune

Deputados Estaduais

1 Adailton Florentino do Nascimento

2 Adriana Sauthier Accorsi

3 Aloísio Moreira dos Santos

4 Alvaro Soares Guimarães

5 Alysson Francisco de Lima

6 Amauri Ribeiro

7 Amilton Batista de Faria Filho

8 Antônio Carlos Caetano de Moraes

9 Antônio Roberto Otoni Gomide

10 Bruno Regiany Peixoto Pimenta

11 Cairo Salim Marcelino Lopes

12 Charles Bento Evangelista

13 Cláudio Olinto Meirelles

14 Diego Vaz Sorgatto

15 Eduardo José do Prado

16 Francisco Grimaldi de Lima

17 Gustavo Koppan Faiad Sebba

18 Helio Antônio de Sousa

19 Henrique Cesar Pereira

20 Henrique Paulista Arantes

21 Humberto Teófilo de Menezes Neto

22 Jeferson Rodrigues Lemos

23 José Antônio Prado Nunes Carvalho

24 José Humberto Aidar

25 Julio Pina Neto

26 Junio Alves Araújo

27 Karlos Marcio Vieira Cabral

28 Leda Borges de Moura

29 Lissauer Vieira

30 Lucas Pinheiro Brandão Calil

31 Paulo Cezar Krauspenhar

32 Paulo Cezar Martins

33 Rafael Magalhães de Gouveia

34 Rubens Marques Vieira dos Santos

35 Sebastião Monteiro Guimarães Filho

36 Talles Alves Barreto

37 Thiago Albernaz Pereira

38 Vinicius Clementino Cirqueira

39 Virmondes Borges Cruvinel Filho

40 Wagner Camargo Neto

41 Wilde Lopes Roriz

1 Suplentes

Elenira Tatiana Lemos Vieira Chadud

Felisberto Rodrigues Tavares

Fernando Augusto Molinari di Castro Curado

Fernando Pellozo

Francisco Sobrinho de Oliveira

José Barbosa da Silva

José Essado Neto

José Rodrigues de Lima Neto

Keithe Amorim de Souza

Lineu Olimpio de Souza

Lyvio Luciano Carneiro de Queiroz

Max Santos de Menezes

Murilo Borges Guimarães

Rodrigo Alves Carvelo

Sérgio de Souza Bravo

2 Suplentes

Armando Vergílio dos Santos Junior

Carlos Eduardo Belele

Cristina Lopes Afonso

Cristiomário de Sousa Medeiros

Frederico Fonseca Nascimento

Heleandro Ferreira de Sena

Julio Sérgio de Melo

Luis Gustavo Nunes de Araújo

Luiz Gustavo Rosa Sampaio

Marco Tulio Pinto da Silva

Marlucio Pereira da Silva

Mauro Rubem de Menezes Jonas

Maycllyn Max Carreiro Ribeiro

Santana da Silva Gomes

Tulio Isac Carneiro