Artigo | Hora de desacelerar

Por Vivian Wolff

Rotina agitada, excesso de compromissos, muita cobrança e pouco tempo livre. Tecnologia que ajuda, mas também oprime. Pessoas ficam conectadas e disponíveis 24h por dia, permitindo que o urgente tire o foco do importante. Sobrecarga, angústia, cansaço. Soa familiar? Calma, você não está sozinho. Todos nós passamos por isso.

A vida moderna é repleta de obrigações. É normal assumirmos mais e mais compromissos e, para dar conta, aceleramos nosso ritmo: almoçamos correndo, não conseguimos ler e-mails/mensagens com calma, tomamos banho com pressa… E, com o tempo, esse modo “acelerado” de funcionar nos prejudica. Sinais de estresse começam a aparecer. É nosso corpo pedindo para pisar no freio. Uma dica para a vida: quando seu corpo falar com você, escute.

Para reverter este quadro, é preciso uma reeducação: reprogramar nossa forma de pensar para desacelerar, seja na área profissional, seja na área pessoal. Nosso primeiro impulso é pensar “Não dá”! Dá, sim. Tudo é uma questão de priorizar e se permitir. Ao fazer menos (em quantidade), acabamos conseguindo fazer mais (em qualidade).

Os gregos tinham duas palavras para designar tempo: Chronos e Kairós. Chronos é o tempo que podemos mensurar (ex: quantos dias faltam para o seu aniversário). Kairós é um tempo variável, que poderia ser traduzido como “o momento oportuno”, ou “o tempo de Deus” (ex: o tempo que leva para uma colheita ou para o nascimento de um bebê). Chronos é definido, Kairós é uma incógnita que não controlamos.

Temos a mania de querer controlar tudo, ignorando que muitos dos tempos da nossa vida são Kairós.

Saboreie uma refeição com calma, passeie sem pressa, observe a paisagem. Permita-se um tempo sem restrição de horário com sua família ou amigos. Pense no seu corpo como uma máquina, que se funcionar muito tempo acima da capacidade, pode apresentar problemas e, certamente, perderá rendimento.

Faça o teste: desacelere. Você vai descobrir que tem muito mais a ganhar do que a perder.

Vivian Wolff é Coach de Vida pelo Integrated Coaching Institute (ICI); formada em Mindfulness pela Georgetown University Institute for Transformational Leadership, Washington DC; com MBA em Marketing Estratégico pela University de Catalunya, Barcelona