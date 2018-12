Casa do Zôto recebe feira que reúne roupas, maquiagem e acessórios neste sábado

A primeira edição da feira “Quintal Criativo” será realizada na Casa do Zôto, neste sábado (22), das 15 às 21 horas, com entrada gratuita para o público. O evento reunirá expositores que trabalham com diversos produtos, como roupas, acessórios e maquiagem, sendo muitos deles autorais. Além disso, serão promovidas sessões de flash piercing e um bate-papo sobre o prazer feminino.

A Casa do Zôto fica na Avenida Assis Chateaubriand nº 1620, no Setor Oeste, em Goiânia. O espaço, que inclui o projeto de arte urbana 889, a loja de roupas Catu Pra Deitar e Rolar e a loja de insumos para tatuagens Go Ink, recebe, todo mês, eventos que envolvem pintura, música, exposições, workshops e reuniões de movimentos, entre outros.

Desenvolvida pelos empreendedores Lidiane de Sousa e Jodson Santos Trindade, a feira tem como objetivo aumentar a conexão cultural e criativa de Goiânia. “O ‘Quintal Criativo’ se propõe unir cultura, um ambiente agradável, produtos autorais, diversão e amigos em um só lugar, possibilitando a troca de experiência entre pessoas de uma forma única e especial”, destaca a empreendedora.

Participarão da feira a Crespo Moda Urbana, que trabalha com roupas street wear e carteiras em couro, a Carinho Acessórios, de bijuterias, a Carimbos da Lidi e a Quilombaria, que oferece vestidos e quimonos em viscose. Além disso, o “Quintal Criativo” contará com a Pink Vênus Sex Shop, a Coisando Coisinhas, que tem itens de decoração, acessórios de cabelo e brincos, e a Marilda Jorge Restaurações, que trabalha com restauração de peças em madeira descartadas numa ação ecológica.

Completando a lista de expositores, estão o Alfajor da Bruna e a Oh! Darling Maquiagem. As sessões de flash piercing serão feitas pela Mexicanas Tattoo e Bodypiercing, no valor único de R$ 60. Já o bate-papo sobre o prazer feminino será comandado por Jordana Alice, da Pink Vênus Sex Shop, a partir das 18 horas, sendo aberto ao público.

Serviço

Feira “Quintal Criativo”

Data: 22/12 (sábado)

Horário: das 15h às 21h

Local: Casa do Zôto (Av. Assis Chateaubriand nº 1620, Setor Oeste – Goiânia)

Entrada gratuita