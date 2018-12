Cultura do investimento é lançada em Goiânia

Instaurar uma cultura de investimento na sociedade não é algo tão simples, até mesmo porque os brasileiros, em sua maioria, são consumistas, ou encontram dificuldades para economizar. Mas em Goiânia essa realidade está mudando, a empresa Salt Consultoria Master transformou toda estrutura da Morar Mais Soluções Imobiliárias, ajudando a empresa a dar um salto enorme nas vendas dos lotes, que é o principal produto da imobiliária. Tudo isso começou há um mês quando os funcionários da Salt Consultoria Master orientou um dos proprietários da Morar Mais Soluções Imobiliárias Jhonatan Faria, a incentivar seus clientes a importância de investir em um bem, como comprar um lote, por ser um investimento a longo prazo que traz benéficos.

Há três semanas, com auxílio dos consultores da Salt Consultoria Master, Jhonatan Faria está percorrendo escolas e instituições dando palestras que incentivam adolescentes, jovens e adultos a repensarem como pretendem investir, ou ter uma popança. E no ato das palestras ele fala que através da compra de um lote, que é uma forma de investir, é uma oportunidade da pessoa fazer aquisição de um bem e ter retorno financeiro. Trabalho este que já está surtido resultados. Jhonatan Faria relata que nas duas últimas semanas a venda de lotes aumentou em virtude deste projeto que incentiva as pessoas a pesarem na forma correta de investir.



O diretor Comercial da Rizzo Imobiliária, Hebert Moreira, avalia essa iniciativa da cultura do investimento por meio de palestras e incentivo social como um grande divisor para a economia brasileira, pois ressalta que muitas pessoas não têm costume de pensar em investimento a longo prazo.

“O Brasil é um dos países que menos tem a cultura de poupança. Este projeto vai muito nesta linha de romper com não cultura de investimento. Uma poupança gerada em imóvel, lote é um bem durável de longa vida”, diz.

O diretor comercial observa que incentivar essa cultura de investimento social é fundamental para as famílias.

“Só tem benefícios, a pessoa terá segurança e garantia de ter a sua própria moradia. A cidade cresce e o imóvel, ou terra comprada sempre é valorizada. Isso é um investimento em ouro em pó. Essa iniciativa é incrível”, destaca.

Os 11 integrantes da Salt Consultoria Master juntamente com a presença de Jhonatan Faria irão apresentar hoje (20) de dezembro, às 20 horas, no Instituto Performance, em Goiânia, esse projeto a respeito da importância da cultura do investimento ao diretor do Instituto Performance Paulo Bento. Com intuito de que ele seja mais um empresário a se envolver com essa ideia de ajudar as pessoas a dialogarem a respeito da importância de fazer investimentos consistentes.