Participação popular marca Audiência Pública sobre saneamento

Na manhã desta quarta-feira, 19, cerca de 120 pessoas se reuniram no Auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) para conhecer e conversar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (PMSB). A apresentação do PMSB reuniu autoridades do Município e do Consócio Diefra/Esse Engenharia, responsável pela elaboração do Plano, para o debate com a população a respeito de abastecimento de água, drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos e esgotamento sanitário.

“A participação da população é de grande importância para melhorar a gestão dos nossos recursos hídricos, uma vez que a abordagem abrange a gestão de resíduos, disponibilidade hídrica e, o mais importante, a implementação da educação ambiental”, ressaltou Thiago Campos, analista ambiental do Consórcio.

Paulo César Pereira, presidente da Agência de Regulação de Goiânia (ARG) e também da Comissão Técnica incumbida de acompanhar a criação do PMSB, explicou que a cooperação da sociedade se transforma em um instrumento de gestão importante para a qualidade da prestação dos serviços públicos. “Dá muita legitimidade, ao nosso trabalho, perceber esse auditório lotado de pessoas interessadas em se inteirar e colaborar com o trabalho em andamento”, comemorou, lembrando que já foram realizadas sete pré-conferências, assegurando a oportunidade do envolvimento de todos.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves Luiz Pereira, avaliou que “este é um dos mais importantes planos para a qualidade de vida dos cidadãos goianienses”, destacando, ainda, que a gestão municipal “tem colocado Goiânia na linha da transparência”, com planos de mobilidade, saneamento e revisão do plano diretor. Francisco Almeida, presidente do Crea-GO, ressaltou a alegria de ver o auditório lotado. “É sinal que essa elite pensante, que está aqui, quer mesmo contribuir com esse plano de saneamento básico”, afirmou.

População aponta ações e programas em Goiânia

Após a apresentação do PMSB, o público presente pôde participar da Audiência Pública, fazendo perguntas e indicando sugestões para novas propostas e metodologias. “Foi uma audiência muito exitosa, com participações de alto nível. Volto a afirmar que está aberta a participação e interação de vocês, tanto no site da Prefeitura quanto na Agência de Regulação. Quero agradecer a todos que participaram e destacar que continuamos à disposição”, encerrou Paulo Cesar Pereira.

Até o primeiro semestre de 2019, a Prefeitura de Goiânia ainda realizará uma Conferência sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, para que a população possa votar nas ações e programas propostos. Ao final do trabalho de elaboração do PMSB, a administração municipal terá em mãos um documento que aponta as demandas da população e, principalmente, mostra o que cada cidadão realmente deseja que seja realizado para uma melhor qualidade de vida na cidade.

Plano Municipal de Saneamento Básico

O Plano Municipal de Saneamento Básico oferece um diagnóstico detalhado sobre a cidade de Goiânia, além de apontar um planejamento de universalidade dos serviços de gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água e esgotamento sanitário para os próximos 20 anos, com a previsão de revisões a cada quatro anos.

O responsável por apresentar o diagnóstico e as metas do PMSB na Audiência Pública foi Wilson Santos Rocha, engenheiro, pós-graduado, e consultor do Banco Mundial, além de ex-consultor do Ministério das Cidades, do BID e FAO. O especialista explicou que um dos desafios é que o serviço de água e esgoto é sustentável, mas que “seus dois primos pobres, drenagem e resíduos, ainda precisam ser planejados, estabelecendo metas e estimando investimentos para que os serviços tenham qualidade e sejam economicamente viáveis”. “São poucos municípios, hoje, no Brasil, que conseguiram implantar esses serviços”, destacou, afirmando que Goiânia está no caminho certo com o PMSB.