Presidente Temer participa da inauguração do Hospital Municipal de Aparecida

Inaugurado nesta quarta-feira (19), o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia servirá de referência em medicina moderna para 55 municípios da região Centro-Sudeste de Goiás e para complementar a rede de urgência e emergência de Aparecida. Segundo a secretaria de saúde do município, a cada mês, a unidade de saúde terá capacidade de fazer 1,2 mil atendimentos de urgência e emergência, mais de 900 internações, 11 mil atendimentos ambulatoriais e 25 mil exames.

O evento contou com a presença do presidente Michel Temer, do governador José Eliton, do senador e governador eleito Ronaldo Caiado e dos ministros Gilberto Occhi (Saúde) e Alexandre Baldy, além de senadores e deputados.

“Obrigado por todas as parcerias que tivemos enquanto o senhor esteve à frente do governo de Goiás”, disse o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, em agradecimento ao governador.

José Eliton lembrou das parcerias com o Governo Federal e como ajudou no desenvolvimento do estado em todas as áreas sociais. “Fizemos parcerias extraordinárias que culminaram em obras importantes para Goiás”, disse.

Em discurso o presidente Michel Temer agradeceu a todos que participaram da concretização da obra, desde negociações até a construção. “Esse hospital, de última geração, é fruto do trabalho dessa equipe que está aqui”, afirmou o presidente Michel Temer.

“O cidadão terá acesso a uma medicina avançadíssima. São laboratórios modernos, tomografias computadorizadas, enfim, atendimento de qualidade”, ressaltou o presidente da República.

A expectativa é a de que, com o funcionamento do hospital, as filas de acesso à cirurgia no município sejam reduzidas, bem como o tempo de espera para liberação de vaga de UTI. Serão oferecidas ainda cirurgia geral, pediátrica, ortopédica, cardíaca e urológica.