Thiago Albernaz: “Quero levar renovação para a Assembleia Legislativa”

Futuro deputado estadual, Thiago Albernaz (SD) participou, na manhã desta quarta-feira (19), da diplomação dos eleitos, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) em solenidade realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em Goiânia. Na oportunidade, receberam diplomas os candidatos que foram eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal, e deputado estadual.

Albernaz afirma que a solenidade consagra o trabalho realizado durante a campanha. “Vamos aproveitar esta oportunidade com muita força de vontade e ousadia, usando a nossa juventude para levar à Assembleia Legislativa a renovação que o povo goiano espera”, afirma o futuro deputado.

Durante a campanha de 2018, Albernaz viajou por mais de 90 cidades goianas, levando ideias e ouvindo a população quanto às necessidades locais. Um dos objetivos do novo deputado é trabalhar para a desburocratização dos processos administrativos do Estado, agilizando o atendimento ao público e a prestação de serviços. A mudança também trará benefícios para os servidores públicos, que terão o trabalho otimizado e valorizado. Além disso, entre as propostas do candidato, está o fortalecimento das carreiras dentro do Estado e o preenchimento de vagas por concurso público.

Albernaz já foi vereador por Goiânia, quando apresentou projetos com foco em diversos setores da sociedade como Saúde, Educação e funcionalismo público. Entre eles está a Lei Anticorrupção Empresarial, que determinava a punição judicial de empresas da capital que se envolveram em casos de corrupção.